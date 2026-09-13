ترامپ، عربستان و پروندهای که دوباره داغ شد
به گزارش تابناک؛ 25 سال از روزی که برجهای دوقلوی نیویورک منهدم شد گذشته است؛ اما هنوز پرونده ۱۱ سپتامبر برای خانوادههای قربانیان بسته نشده و آنها در بیستوپنجمین سالگرد حملات، در همان جایی که نام عزیزانشان خوانده میشد، برای طرح یک مطالبه قدیمی پشت تریبون رفتند: اگر واقعا همه حقیقت درباره ۱۱ سپتامبر گفته شده، پس چرا هنوز بخشی از اسناد درباره ارتباط احتمالی عربستان سعودی با هواپیماربایان در اختیار خانوادهها قرار نگرفته است؟
در مراسم سالگرد در گراند زیرو، تری استرادا، همسر یکی از قربانیان، مستقیماً دونالد ترامپ را خطاب قرار داد و از او خواست برای روشن شدن این پرونده اقدام کند؛ درخواستی که با یک جمله صریح و جنجالی به پایان رسید: «به سعودیها بگویید دست از دروغ گفتن بردارند.»
اعتراض خانوادههای ۱۱ سپتامبر به دولتهای آمریکا
استرادا در سخنان خود گفت که طی ۲۵ سال گذشته، دولتهای مختلف آمریکا به جای ایستادن در کنار خانوادههای قربانیان، از عربستان سعودی محافظت کردهاند.
او گفت دولتهای متوالی آمریکا به وعدههایی که در برابر خانوادهها داده بودند عمل نکردهاند و این روند برای خانوادهها به خیانتی پشت خیانت دیگر تبدیل شده است. به گفته استرادا، هنوز خانوادههای قربانیان امیدوارند روزی پرونده ارتباط احتمالی عربستان با حملات به یک دادگاه کشیده شود.
او خطاب به ترامپ گفت که هنوز امکان تغییر این وضعیت وجود دارد و سپس جملهای را بیان کرد که با تشویق حاضران همراه شد: «به سعودیها بگویید دست از دروغ گفتن بردارند.»
استرادا همچنین از جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا که در این مراسم حضور داشت، خواست پیام خانوادهها را به واشنگتن منتقل کند.
درخواست برای انتشار اسناد محرمانه عربستان
استرادا تنها عضو خانوادههای قربانیان نبود که در مراسم امسال علیه عربستان موضع گرفت.
خواهرزاده لیزا ماری تری، یکی دیگر از قربانیان ۱۱ سپتامبر، پس از خواندن نام تعدادی از قربانیان خطاب به ترامپ گفت که خانوادهها او را آخرین امید خود میدانند و از او خواست اسناد منتشرنشدهای را که به ادعای خانوادهها میتواند عربستان را به حملات مرتبط کند، بدون حذف بخشهای محرمانه منتشر کند.
این درخواست در شرایطی مطرح شد که دولت ترامپ همزمان اعلام کرده است اسناد بیشتری درباره حملات ۱۱ سپتامبر در حال انتشار است.
کاخ سفید اعلام کرد ترامپ دستور انتشار صدها صفحه از اسناد مربوط به حملات ۱۱ سپتامبر را صادر کرده است. در همان روز سازمان سیا، نیز ۷۱ گزارش و بولتن ریاستجمهوری مربوط به سالهای منتهی به حملات ۱۱ سپتامبر را منتشر کرد.
چرا خانوادههای ۱۱ سپتامبر هنوز عربستان را دنبال میکنند؟
بحث درباره ارتباط عربستان سعودی با حملات ۱۱ سپتامبر موضوع تازهای نیست. شماری از اعضای خانوادههای قربانیان سالهاست تلاش میکنند اسناد بیشتری درباره ارتباط احتمالی برخی شهروندان یا عوامل مرتبط با عربستان با هواپیماربایان به دست آورند.
ائتلافی از خانوادههای قربانیان نیز از دولت عربستان در آمریکا شکایت کرده و معتقد است شواهدی درباره نقش یا همکاری برخی افراد مرتبط با عربستان وجود دارد. عربستان این اتهام را رد کرده و در دادگاه نیز تأکید کرده است که خود را متحد آمریکا و دشمن القاعده میداند.
یکی از نامهایی که در این پرونده مطرح شده عمر البایومی، شهروند سعودی است. وکلای خانوادههای قربانیان مدعی هستند او به دو نفر از هواپیماربایان در زمینه پشتیبانی مالی و لجستیکی کمک کرده است. خانوادهها میگویند سوابق تلفنی مربوط به البایومی از جمله اسنادی است که هنوز در اختیار آنان قرار نگرفته است.
اختلاف بر سر اسناد جدید ۱۱ سپتامبر
انتشار اسناد جدید از سوی دولت آمریکا اگرچه با استقبال خانوادههای قربانیان روبهرو شده، اما آنان معتقدند هنوز برخی از مهمترین مدارکی که برای پرونده قضایی خود درخواست کردهاند منتشر نشده است.
بریت ایگلسون، رئیس گروهی که با عنوات عدالت برای ۱۱ سپتامبر فعالیت می کند در این باره گفته است که اسناد منتشرشده را گامی مثبت میداند اما تأکید کرد مدارکی که خانوادهها درباره آنها درخواست دادهاند، همچنان ناقص است.
رابطه ترامپ با عربستان؛ یک مانع بزرگ؟
فشار خانوادههای قربانیان بر ترامپ در شرایطی افزایش یافته که رئیسجمهور آمریکا روابط نزدیکی با حکومت عربستان دارد.
ترامپ در نوامبر ۲۰۲۵ از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در کاخ سفید استقبال کرد؛ سفری که نخستین سفر او به آمریکا طی هفت سال بود. ترامپ در آن زمان نیز در برابر انتقادهای خانوادههای قربانیان از روابطش با ولیعهد سعودی دفاع کرد و درباره عملکرد بن سلمان گفت که او کار فوقالعادهای انجام داده است.
بن سلمان نیز در واکنش به خشم خانوادههای ۱۱ سپتامبر گفته بود که از رنج خانوادههای قربانیان متأسف است اما باید بر واقعیت تمرکز کرد. او همچنین مدعی شد اسامه بنلادن از شهروندان سعودی برای تخریب روابط عربستان و آمریکا استفاده کرده است.
با این حال، خانوادههای قربانیان همچنان معتقدند بخشی از حقیقت درباره ارتباط احتمالی عربستان با حملات ۱۱ سپتامبر روشن نشده است. اکنون، در بیستوپنجمین سالگرد این حملات، آنها بار دیگر از ترامپ خواستهاند اسناد بیشتری منتشر کند و اجازه دهد پروندهای که یک ربع قرن است ادامه دارد، به پاسخهای روشنتری برسد.
برای خانوادههای بازماندگان، گذشت ۲۵ سال به معنای پایان پرسشها نیست؛ آنها هنوز میخواهند بدانند چه کسانی پشت این واقعه تاریخی بودند.
منبع:عصر ایران