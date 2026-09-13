کور شدن چشم دریایی آمریکا

در روزهای گذشته؛ قایق بدون سرنشین سیل درون اکسپلورر ایالات متحده آمریکا که کارش نظارت بر رفت و آمد شناورهای مختلف در خلیج فارس بود منهدم شد.

بنا بر این گزارش؛ سیل‌درون در ظاهر بیشتر شبیه یک قایق بادبانی عجیب و کوچک است. روی این شناور نه موشکی دیده می‌شود و نه توپ و حتی خدمه‌ای روی عرشه‌اش.

این قایق دقیقا برای کاری ساخته شده که در جنگ‌های دریایی جدید اهمیت روزافزونی پیدا کرده است.

این مأموریت شامل ماندن طولانی‌ در دریا، دیدن، شنیدن، جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن بدون به خطر انداختن جان انسان‌هاست.