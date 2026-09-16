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اصابت موشک به یک نفتکش در تنگه هرمز

بنا بر گزارش ها؛ نفتکشی با پرچم پاناما هنگام عبور از تنگه هرمز آماج یک موشک با منبع ناشناس قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۲۳
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عبور نفتکش از تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ سازمان امنیت دریانوردی انگلیس اعلام کرد که یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز آماج موشک با منبع ناشناس قرار گرفته است.

بر اساس اعلام این سازمان، نفتکشی با پرچم پاناما گزارش داده که هنگام عبور از تنگه هرمز، بر اثر برخورد یک فروند موشک ناشناس دچار آسیب شده و شناور از کار افتاده است.

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عبور نفتکش از تنگه هرمز تنگه هرمز موشک شناور
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