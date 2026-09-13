ماهیگیری لانگ‌لاین | Longline fishing، ماهیگیری با رشته‌قلاب طویل یا لانگ‌لاین یک تکنیک ماهیگیری تجاری است که از یک خط اصلی طولانی با قلاب‌های طعمه‌دار استفاده می‌کند که در فواصل زمانی از طریق خطوط شاخه کوتاه به نام snoods یا gangions متصل می‌شوند. یک snood با استفاده از یک گیره یا چرخان به خط اصلی متصل می‌شود و قلاب در انتهای دیگر قرار دارد. لانگ‌لاین‌ها عمدتاً بر اساس محل قرارگیری آنها در ستون آب طبقه‌بندی می‌شوند. این نوع می‌تواند در سطح یا در پایین باشد. خطوط را نیز می‌توان با استفاده از یک لنگر تنظیم کرد یا آن را رها کرد. صدها یا حتی هزاران قلاب طعمه‌دار می‌توانند از یک خط آویزان شوند.