فرمانده انتظامی جيرفت از دستگيری ۳ نفر عامل تيراندازی به يک شهروند توسط ماموران پليس امنيت عمومی اين شهرستان خبر داد.

تيراندازی به یک شهروند در جيرفت

به گزارش تابناک، فيروزبخت در تشريح اين خبر اظهار داشت: در پی وقوع يک فقره تيراندازی به يک شهروند در يکی از بخش‌های شهرستان موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پليس امنيت عمومی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند عاملان تيراندازي را شناسايی و آنها را طی يک عمليات دستگير کنند.