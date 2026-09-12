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تيراندازی به یک شهروند در جيرفت

فرمانده انتظامی جيرفت از دستگيری ۳ نفر عامل تيراندازی به يک شهروند توسط ماموران پليس امنيت عمومی اين شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۱۰
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به گزارش تابناک، فيروزبخت در تشريح اين خبر اظهار داشت: در پی وقوع يک فقره تيراندازی به يک شهروند در يکی از بخش‌های شهرستان موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پليس امنيت عمومی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند عاملان تيراندازي را شناسايی و آنها را طی يک عمليات دستگير کنند.

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