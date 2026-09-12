جزئیات دیدار ولیعهد ابوظبی با پزشکیان + عکس
خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی در حاشیه اجلاس نشست سران بریکس در هند، با دکتر پزشکیان دیدار و گفتوگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۰۷| |
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به گزارش تابناک، پزشکیان در این دیدار با اشاره به رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گفتوگو برای حل اختلافات و مقابله با توطئه دشمنان برای اختلافافکنی و تفرقه بین امت اسلامی برای پیشبرد نقشههای شوم و توسعهطلبانه خود بر ضرورت هوشیاری و حفظ وحدت در میان کشورهای اسلامی تأکید کرد.
وی با اشاره به جنگافروزی آمریکا و اسراییل در منطقه و تجاوز به ایران، گفت: ما آغازگر جنگ نبودیم و در دفاع از خود پایگاههای آمریکا را هدف قرار دادیم. همان پایگاههایی که از آنجا به کشور ما حمله کردند و رهبر معظم، فرماندهان، دانشمندان و کودکان ما را به شهات رساندند.
رئیس جمهور تصریح کرد: منطقه ما با حضور آمریکا به امنیت نمی رسد و خود کشورها باید درباره امنیت منطقه گفتگو کرده و تصمیم بگیرند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
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