جزئیات دیدار ولیعهد ابوظبی با پزشکیان + عکس

خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی در حاشیه اجلاس نشست سران بریکس در هند، با دکتر پزشکیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک، پزشکیان در این دیدار با اشاره به رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گفت‌وگو برای حل اختلافات و مقابله با توطئه دشمنان برای اختلاف‌افکنی و تفرقه بین امت اسلامی برای پیشبرد نقشه‌های شوم و توسعه‌طلبانه خود بر ‎ضرورت هوشیاری و حفظ وحدت در میان کشورهای اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به جنگ‌افروزی آمریکا و اسراییل در منطقه و تجاوز به ایران، گفت: ما آغازگر جنگ نبودیم و در دفاع از خود پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار دادیم. همان پایگاه‌هایی که از آنجا به کشور ما حمله کردند و رهبر معظم، فرماندهان، دانشمندان و کودکان ما را به شهات رساندند.

رئیس جمهور تصریح کرد: منطقه ما با حضور آمریکا به امنیت نمی رسد و خود کشورها باید درباره امنیت منطقه گفتگو کرده و تصمیم بگیرند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری