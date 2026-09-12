به گزارش تابناک، وابط عمومی سازمان اطلاعات سپاه استان اعلام کرد: عامل ترور و شهادت «اسلام کاک درویشی»که شامگاه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ توسط عوامل ضدانقلاب و خود فروخته به شهادت رسیده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از جنایت، توسط سربازان گمنان امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی شناسایی و دستگیر و اسلحه مورد استفاده در این ترور نیز از وی کشف شد.

گزارش تکمیلی متعاقباً به استحضار مردم خواهد رسید.