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عامل ترور شهید «کاک‌درویشی» در پیرانشهر بازداشت شد

عامل ترور شهید اسلام کاک‌درویشی در پیرانشهر توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۰۴
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اطلاعات سپاه

به گزارش تابناک، وابط عمومی سازمان اطلاعات سپاه استان اعلام کرد: عامل ترور و شهادت «اسلام کاک درویشی»که شامگاه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ توسط عوامل ضدانقلاب و خود فروخته به شهادت رسیده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از جنایت، توسط سربازان گمنان امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی شناسایی و دستگیر و اسلحه مورد استفاده در این ترور نیز از وی کشف شد.

گزارش تکمیلی متعاقباً به استحضار مردم خواهد رسید.

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اطلاعات سپاه آذربایجان غربی پیرانشهر ترور شهادت دستگیری
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