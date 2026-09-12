احتمال شنیده شدن صدای انفجار در امیدیه

بر اساس اعلام روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه بر اثر امحای مهمات احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط شهرستان وجود دارد.

به گزارش تابناک، از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ روز یکشنبه ۲۲ شهریور، انفجارات کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیروهای مسلح در برخی از نقاط شهرستان انجام خواهد شد.

لذا شهروندان محترم در صورت شنیدن صدای انفجارها بویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

منبع: فرمانداری شهرستان امیدیه