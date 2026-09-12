در پی وقوع حادثه‌ای حین انجام کار در بخش یوتیلیتی ماهشهر، یکی از کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس جان خود را از دست داد. تاکنون جزئیات رسمی درباره علت و نحوه وقوع این حادثه اعلام نشده است.

به گزارش تابناک، یک حادثه حین انجام کار در یوتیلیتی ماهشهر منجر به فوت یکی از کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس شد.

با وجود وقوع این حادثه، علت و جزئیات منجر به فوت این کارگر تاکنون اعلام نشده و درباره نحوه دقیق وقوع حادثه نیز اطلاعات رسمی بیشتری منتشر نشده است.

روابط عمومی شرکت فجر انرژی در این باره اعلام کرد: »یکی از کارکنان پروژه‌ای این شرکت، بعدازظهر امروز در پی وقوع حادثه حین انجام کار و پس از انتقال به مرکز درمانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، جان خود را از دست داد.

علت و ابعاد دقیق حادثه در دست بررسی است.»

انتظار می‌رود پس از بررسی‌های ایمنی و کارشناسی، جزئیات مربوط به علت وقوع حادثه و عوامل مؤثر در آن از سوی مراجع مسئول اعلام شود.