عکس: جهانی بدون رنگ، اما سرشار از روایت
عکاسی سیاهوسفید با حذف عناصر رنگی، نگاه مخاطب را به سوی فرم، بافت، احساس و لحظه هدایت میکند. تضاد میان روشنایی و سایه در این شیوه عکاسی، فضایی ماندگار میسازد که در آن هر تصویر فراتر از یک ثبت ساده، به روایتی از زمان، انسان و زندگی تبدیل میشود. برگزیدگان مسابقه عکاسی سیاهوسفید ۲۰۲۶ با تصاویری معرفی شدند که در آنها مرز میان نور و تاریکی، به زبانی برای روایت داستانهای انسانی تبدیل شده است. این آثار با نگاهی خلاقانه به موضوعاتی چون زندگی اجتماعی، طبیعت، تنهایی و تجربههای انسانی، نشان میدهند که گاه حذف رنگها میتواند جزئیات عمیقتری از جهان پیرامون را آشکار کند.
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برچسبها:عکس بین الملل عکاسی سیاه و سفید
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