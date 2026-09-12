En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۴۰۹۴
بازدید: ۷۴۶

عکس: جهانی بدون رنگ، اما سرشار از روایت

عکاسی سیاه‌وسفید با حذف عناصر رنگی، نگاه مخاطب را به سوی فرم، بافت، احساس و لحظه هدایت می‌کند. تضاد میان روشنایی و سایه در این شیوه عکاسی، فضایی ماندگار می‌سازد که در آن هر تصویر فراتر از یک ثبت ساده، به روایتی از زمان، انسان و زندگی تبدیل می‌شود. برگزیدگان مسابقه عکاسی سیاه‌وسفید ۲۰۲۶ با تصاویری معرفی شدند که در آن‌ها مرز میان نور و تاریکی، به زبانی برای روایت داستان‌های انسانی تبدیل شده است. این آثار با نگاهی خلاقانه به موضوعاتی چون زندگی اجتماعی، طبیعت، تنهایی و تجربه‌های انسانی، نشان می‌دهند که گاه حذف رنگ‌ها می‌تواند جزئیات عمیق‌تری از جهان پیرامون را آشکار کند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل عکاسی سیاه و سفید
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha