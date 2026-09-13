En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

مردی که در برابر جوخه اعدام لبخند می‌زد!

عکسی که در این خبر به نمایش درمی آید؛ به زبان فرانسوی «Le Fusillé souriant» یعنی «مرد خندان مقابل جوخه آتش» شناخته شده و به یکی از تصاویر نمادین مقاومت فرانسه در برابر اشغال آلمان بدل گشت.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۸۸
| |
591 بازدید
جوخه اعدام

به گزارش تابناک؛ یکی از تصاویر ماندگار جنگ جهانی دوم، عکسی است که یک عضو مقاومت فرانسه را با لبخندی آرام مقابل جوخه آتش آلمان نشان می دهد؛ اما پشت این قاب، داستانی متفاوت از یک اعدام واقعی قرار دارد.

این عکس در اکتبر 1944 در ارگ بلفور فرانسه ثبت شد که «ژرژ بلن» عضو مقاومت فرانسه را در آن نشان می دهد که مقابل جوخه آتش ایستاده است. سربازان آلمانی در واقع قصد اعدام او را نداشتند و این صحنه یک اعدام ساختگی بود؛ اقدامی برای ترساندن بلن و وادار کردن او به افشای اطلاعات درباره شبکه مقاومت.

بلن حاضر به همکاری نشد و بنا بر گزارش ها، در برابر جوخه آتش با لبخند ایستاد. آلمانی ها پس از آن او را به اردوگاه بلچهمر تبعید کردند؛ جایی که بلن در نوامبر 1944 جان باخت.
 
این عکس بعدها با عنوان فرانسوی «Le Fusillé souriant» به معنای «مرد خندان مقابل جوخه آتش» شناخته شد و به یکی از تصاویر نمادین مقاومت فرانسه در برابر اشغال آلمان تبدیل شد.
منبع: عصر ایران 

اشتراک گذاری
برچسب ها
جوخه اعدام فرانسه نازی ها آلمان‌
کوثری: طرح خروج از NPT به گوشمان هم نخورده است! / احمدی: در این ارتباط چیزی اعلام نشده
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
عکس: تبریک خیابانی برای شغل جدید همسر!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
 بازگشت نفس‌های عمیق موتور‌های V۸ مرسدس بنز
میانجیگری در استانبول کلید مذاکرات ایران و امریکا
کاهش فروش خودرو در فرانسه در ماه نوامبر
عکس: بزرگ‌ترین تظاهرات آلمان برای حمایت از غزه
حمله افراد نقاب‌پوش به نشست ضدفاشیستی در سوئد
عاقبتِ نقاشی مشهوری که توسط نازی‌ها سرقت شد
همسر ماکرون ۲۵ سال از او بزرگتر است!
رونمایی از مرسدس GLC الکتریکی با برد ۷۱۳ کیلومتر
عکس: دیدار تیم های ملی آلمان و ساحل عاج
درخواست آلمان از طرف‌های برجام برای سازش / آزادی هفت صیاد ایرانی بازداشت شده در کومور / رهگیری جنگنده آمریکایی توسط میگ روسی / هشدار درباره وقوع جنگ داخلی در اوکراین
مخالفت آلمانی‌ها برای کمک به اوکراین
حجاب در رقابت‌های ورزشی این کشور ممنوع شد
راز زن خونین؛ وقتی یک دختر آلمانی به معمای پزشکی قرن تبدیل شد
جنجال دوباره ایلان ماسک در آلمان
درگیری راست‌های افراطی با مخالفان خود در برلین
پایان دوران بلومه در پورشه؛ بازگشت مهندس کاین به صندلی مدیریت
دادستانی فرانسه: راننده فریاد «الله اکبر» سر نداده
بیانیه مشترک فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا
از درخشش لاک تا خطوط رنگ ایران‌خودرو؛ روایت هفتاد سال رنگ و روی خودرو در جهان و ایران
عملیات تروریستی در فرانسه خنثی شد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۴ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۰۹ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۱۰۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۳ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۲ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qfI
tabnak.ir/005qfI