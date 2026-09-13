عکسی که در این خبر به نمایش درمی آید؛ به زبان فرانسوی «Le Fusillé souriant» یعنی «مرد خندان مقابل جوخه آتش» شناخته شده و به یکی از تصاویر نمادین مقاومت فرانسه در برابر اشغال آلمان بدل گشت.

به گزارش تابناک؛ یکی از تصاویر ماندگار جنگ جهانی دوم، عکسی است که یک عضو مقاومت فرانسه را با لبخندی آرام مقابل جوخه آتش آلمان نشان می دهد؛ اما پشت این قاب، داستانی متفاوت از یک اعدام واقعی قرار دارد.

این عکس در اکتبر 1944 در ارگ بلفور فرانسه ثبت شد که «ژرژ بلن» عضو مقاومت فرانسه را در آن نشان می دهد که مقابل جوخه آتش ایستاده است. سربازان آلمانی در واقع قصد اعدام او را نداشتند و این صحنه یک اعدام ساختگی بود؛ اقدامی برای ترساندن بلن و وادار کردن او به افشای اطلاعات درباره شبکه مقاومت.

بلن حاضر به همکاری نشد و بنا بر گزارش ها، در برابر جوخه آتش با لبخند ایستاد. آلمانی ها پس از آن او را به اردوگاه بلچهمر تبعید کردند؛ جایی که بلن در نوامبر 1944 جان باخت.



این عکس بعدها با عنوان فرانسوی «Le Fusillé souriant» به معنای «مرد خندان مقابل جوخه آتش» شناخته شد و به یکی از تصاویر نمادین مقاومت فرانسه در برابر اشغال آلمان تبدیل شد.

منبع: عصر ایران