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تصادف زنجیره‌ای در کهگیلویه با ۹ کشته و مصدوم

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در محور توتنده با ۵ فوتی و ۴ مصدوم خبر داد که بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی برای مدیریت صحنه و انتقال مجروحان به محل اعزام شدند.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۸۵
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تصادف

به گزارش تابناک، شامگاه  امشب شنبه ۲۱ شهریورماه  وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای در محور مواصلاتی یاسوج به اصفهان در منطقه توت نده  کام مردم استان را تلخ کرد. این حادثه تلخ که در ساعت ۱۸:۵۲ دقیقه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد گزارش شد، بلافاصله با واکنش سریع نیروهای امدادی همراه بود.

غفار فرد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: به محض دریافت گزارش وقوع تصادف زنجیره‌ای در محدوده توتنده، بعد از پمپ‌بنزین بشار، نزدیک‌ترین کدهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به شدت این تصادف افزود: در این سانحه رانندگی که بین سه دستگاه خودرو پژو ۴۰۵، تریلی و پژو پارس رخ داد، متأسفانه ۵ نفر در دم جان خود را از دست دادند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان تصریح کرد: در این حادثه ۴ نفر نیز مصدوم شدند که با حضور به‌موقع و همکاری مؤثر نیروهای امدادی هلال‌احمر، اقدامات اولیه امدادی برای آن‌ها انجام و جهت دریافت خدمات تخصصی درمانی به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند.

بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از کادر درمانی، حال یکی از مصدومان این حادثه وخیم گزارش شده و تیم‌های پزشکی در حال تلاش برای نجات جان وی هستند.

کارشناسان پلیس راه استان در حال بررسی دقیق علت وقوع این حادثه تلخ هستند که پس از تکمیل تحقیقات، گزارش نهایی اعلام خواهد شد.

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برچسب ها
کهگیلویه و بویراحمد یاسوج تصادف زنجیره ای کشته و مصدوم سانحه رانندگی
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