مهاجرانی: دولت اجازه تغییر در تصمیمات بنزینی را دارد

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه دولت در زمینه مدیریت مصرف سوخت گفت: مصوبه دولت این اجازه را داده است که در سه ماهه آینده، در صورت رسیدن به جمع‌بندی و تصمیم نهایی، تغییراتی در میزان سهمیه اعمال شود.

به گزارش تابناک، سخنگوی دولت با تأکید بر تداوم سیاست فعلی مدیریت مصرف سوخت اعلام کرد: فعلاً تغییری در نرخ و حجم بنزین سهمیه‌ای اعمال نمی‌شود و در صورت جمع‌بندی دولت، امکان بازنگری در میزان سهمیه طی سه ماه آینده وجود خواهد داشت.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: مهم‌ترین سیاستی که در شرایط فعلی دنبال می‌شود، مدیریت مصرف است و در این مرحله تمرکز بر کارت جایگاه‌های سوخت قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر هیچ‌گونه تغییری در نرخ و حجم بنزین سهمیه‌ای اعمال نخواهد شد و سهمیه بنزین موجود برای مردم بدون تغییر ادامه پیدا می‌کند.

احتمال افزایش رقم سهمیه بنزین در سه ماه آینده

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه دولت در زمینه مدیریت مصرف سوخت گفت: مصوبه دولت این اجازه را داده است که در سه ماهه آینده، در صورت رسیدن به جمع‌بندی و تصمیم نهایی، تغییراتی در میزان سهمیه اعمال شود.

مهاجرانی تأکید کرد: اگر دولت در این زمینه به جمع‌بندی برسد، جزئیات تصمیمات و طرح‌های مورد نیاز پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی افزود: اطلاع‌رسانی پیش از اجرای هرگونه طرح جدید، جزو الزامات دولت است و مردم در جریان تصمیمات مربوط به سهمیه و نحوه مدیریت مصرف سوخت قرار خواهند گرفت.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به برنامه استفاده از سوخت‌های جایگزین گفت: استفاده از CNG و LPG نیز در دستور کار دولت قرار دارد و این موضوع صرفاً در مرحله برنامه‌ریزی نیست، بلکه اجرای آن آغاز شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تبدیل و تجهیز خودروها، به‌ویژه در بخش ناوگان عمومی، در این مسیر در حال انجام است و دولت توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین را به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت مصرف سوخت دنبال می‌کند.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، مدیریت مصرف سوخت و استفاده بهینه‌تر از ظرفیت‌های موجود است و جزئیات اقدامات و تصمیمات جدید نیز در صورت نهایی شدن، به اطلاع مردم خواهد رسید.