عبور ۷۳ کشتی از بابالمندب طی ۲ روز اخیر
به گزارش تابناک به نقل از المسیره، یک منبع در وزارت حملونقل دولت نجات ملی یمن مستقر در صنعا اعلام کرد که طی روزهای ۱۰ و ۱۱ سپتامبر، در مجموع ۷۳ کشتی از تنگه بابالمندب عبور کردهاند؛ آماری که به گفته این منبع، نشاندهنده تداوم حرکت کشتیهای بینالمللی در یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان است.
منبع مذکور به شبکه المسیره گفت ۳۶ کشتی در ۱۰ سپتامبر و ۳۷ کشتی در ۱۱ سپتامبر از بابالمندب عبور کردهاند.
وی با استناد به این آمار، ادعاها درباره به خطر افتادن کشتیرانی بینالمللی در بابالمندب را رد کرد و گفت محدودیتهای اعلامشده از سوی یمن علیه کشتیرانی مرتبط با عربستان سعودی، تأثیری بر روند عبور و مرور کشتیهای بینالمللی از این تنگه نداشته است.
تنگه بابالمندب در ورودی جنوبی دریای سرخ قرار دارد و از مسیرهای مهم ارتباطی میان دریای سرخ و خلیج عدن و در ادامه اقیانوس هند به شمار میرود.
اهمیت راهبردی این آبراه بهویژه به دلیل ارتباط آن با مسیر دریایی منتهی به کانال سوئز است؛ ازاینرو هرگونه اختلال در امنیت یا تردد کشتیها در این منطقه میتواند بر مسیرهای تجارت دریایی میان آسیا و اروپا تأثیر بگذارد.