En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

جاده چالوس بسته شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا از ممنوعیت تردد در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۷۸
| |
1008 بازدید
جاده چالوس

به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: از ساعتی قبل به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، مقرر شد تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) این دو محور تا اطلاع ثانوی ممنوع شود.

وی افزود: همچنین با توجه به حجم بالای ترافیک در مسیر (شمال به جنوب)، تردد در این مسیر نیز تا اطلاع ثانوی و زمان تخلیه بار ترافیکی، به صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

سرهنگ محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در ساعت ۱۸ امروز، گفت: در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب)، حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های کلرد و سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل شنگلده تا رینه ترافیک سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم رشت ـ قزوین حدفاصل جوکول‌بندان تا امامزاده هاشم و آزادراه رشت ـ قزوین در محدوده ورودی شهر رودبار خبر داد.

به گفته سرهنگ محبی، در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز حدفاصل کردان تا گلدشت، حصارک تا مهرشهر و پل فردیس تا پل کلاک ترافیک سنگین است. همچنین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد و در آزادراه تهران ـ ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا دهشاد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی اضافه کرد: در محور تهران ـ شهریار نیز حدفاصل شهرقدس تا شهریار ترافیک سنگین وجود دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه با بیان اینکه تردد در برخی محورهای مواصلاتی کشور روان است، گفت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس در مسیر رفت و برگشت و همچنین آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر جنوب به شمال روان گزارش شده است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای مواصلاتی کشور نیز گفت: محورهای شمالی در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه هستند و در برخی از محورهای استان‌های گلستان، مازندران، زنجان، اردبیل و گیلان نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده در محورهای شمالی، از اصرار به تردد در مسیرهای مسدود خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را بررسی کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پلیس راه جاده چالوس ترافیک سنگین انسداد جاده
کوثری: طرح خروج از NPT به گوشمان هم نخورده است! / احمدی: در این ارتباط چیزی اعلام نشده
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
عکس: تبریک خیابانی برای شغل جدید همسر!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جاده چالوس از ساعت ۱۶ امروز یک‌طرفه می‌شود
جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال بسته شد
هشدار برای مسافران جاده چالوس و قزوین-کرج
جاده چالوس باز شد
جاده چالوس یکطرفه شد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
درون زهپاد آمریکایی شکار شده توسط ایران چیست؟
ویدیوی جنجالی: دلاری گوشت می‌گیریم، ذلت نمی‌پذیریم
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
تصاویر تازه از انفجار مهیب تپه علی الطاهر
ترامپ: شاید مجبور شویم این نقطه ایران را بمباران کنیم!
7 ویدیو از انفجار علی الطاهر با 1100 تن مواد منفجره!
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
تصاویر تسخیر منطقه مشرف به باب المندب توسط انصارالله
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
عکس: دیدار خاتمی و برادر رهبر شهید انقلاب در یک مراسم
ترامپ زمان پایان جنگ با ایران را اعلام کرد
داستان خودرو سمند و غروی مدیرعامل عجیب ایران خودرو
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۴ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۱۰۱ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۰۰ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۰ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۰ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qf8
tabnak.ir/005qf8