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اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس

اسامی و تصاویر شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز سراوان توسط روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۷۵
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شهدا

به گزارش تابناک، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: در عملیات سحرگاه شنبه حافظان امنیت که بر علیه تیم‌های تروریستی، در شهرستان سراوان انجام شد، تعداد سه نفر از رزمندگان اسلام، به‌نام‌های «مسلم فاضلی»، «میثاق ثانی» و «مهدی سرحدی» به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

همچنین در این عملیات ۵ تروریست به هلاکت رسیدند.

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سیستان و بلوچستان سراوان سپاه نیروی زمینی سپاه عملیات شهادت تیم های تروریستی
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tabnak.ir/005qf5