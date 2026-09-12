اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس

به گزارش تابناک، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: در عملیات سحرگاه شنبه حافظان امنیت که بر علیه تیم‌های تروریستی، در شهرستان سراوان انجام شد، تعداد سه نفر از رزمندگان اسلام، به‌نام‌های «مسلم فاضلی»، «میثاق ثانی» و «مهدی سرحدی» به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

همچنین در این عملیات ۵ تروریست به هلاکت رسیدند.