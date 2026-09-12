عکس: ترامپ در ایرلند؛ استقبال سرد و خشم عمومی
سفر دونالد ترامپ به ایرلند در حالی آغاز شده که رئیسجمهور آمریکا با موجی از خشم عمومی، اعتراضهای خیابانی و انتقادهای سیاسی روبهرو است؛ سفری که در کنار دیدارهای رسمی، حضور او در زمین گلف شخصیاش در دونبگ و برنامههای مرتبط با مسابقات «اوپن ایرلند» را نیز دربر میگیرد و به دلیل نگرانیها درباره اختلال در روند مسابقات، هزینههای سنگین امنیتی و تمرکز بر برنامههای شخصی، بر دامنه انتقادها از این سفر افزوده است.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:عکس بین الملل ایرلند ترامپ
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.