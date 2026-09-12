کوثری: طرح خروج از NPT به گوشمان هم نخورده است! / احمدی: در این ارتباط چیزی اعلام نشده

دو تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کردند که هیچ موضوعی در ارتباط با خروج ایران از NPT به این کمیسیون اعلام نشده است.

به گزارش تابناک، در ساعات اخیر خبر مهمی به نقل از یکی از نماینده‌های مجلس مبنی بر اینکه طرح سه فوریتی را برای خروج از NPT آماده کرده‌ایم، منتشر شده است.

در همین ارتباط خبرنگار تابناک در تماس با سردار محمد اسماعیل کوثری و حجت الاسلام والمسلمین وحید احمدی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صحت این موضوع را جویا شد.

طرح ۳ فوریتی خروج از ان پی تی؟ چنین چیزی را نشنیده‌ایم!

سردار اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک اظهار کرد: تاکنون چنین چیزی به گوشمان نخورده است. که اگر قرار باشد در این ارتباط اقدامی صورت بگیرد باید از طریق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بررسی‌های لازم انجام شود.

در خصوص خروج از ان پی تی چیزی به کمیسیون اعلام نشده است

همچنین حجت الاسلام وحید احمدی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد: در این ارتباط هنوز به ما چیزی اعلام نشده است.

وی افزود: قاعدتاً اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شود. چرا که این کمیسیون کمیسیون تخصصی این موضوع است. تا این لحظه هیچ موضوعی در این باره به ما اعلام نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: مجلس این هفته جلسه ندارد و نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابی خود در محل حوزه‌های انتخابی خود حضور دارند.