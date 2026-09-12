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لاوروف: روسیه آماده مذاکره با اوکراین است

وزیر خارجه روسیه گفت مسکو برای مذاکره جهت حل مناقشه کی‌یف آماده است اما عملیات ویژه نظامی را در طول این فرآیند متوقف نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۷۰
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لاوروف

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه عصر شنبه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو به خبرنگاران گفت: ما همچنان برای مذاکره آماده‌ایم، اما عملیات ویژه نظامی را در طول مذاکرات متوقف نخواهیم کرد.

بنا بر این گزارش، وزیر خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد: دعوتنامه برای ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین ارسال شده است. اگر او می‌خواهد ملاقات کند، بگذارید بیاید. این در حال حاضر نشانه‌ای بزرگی از حسن‌نیت ما است، زیرا او هنوز فرمان خود مبنی بر ممنوعیت تماس با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دفترش را لغو نکرده است.

لاوروف با بیان اینکه رئیس‌جمهور روسیه «کارهای زیادی برای انجام دادن» در روسیه دارد، گفت: اما زلنسکی به جاهای مختلف سفر می‌کند و هرگز در اوکراین نیست.

پیش از این، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز تاکید کرد که اگر زلنسکی واقعا می‌خواست با پوتین ملاقات کند، می‌توانست به مسکو بیاید.

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