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عراقچی: اعضای بریکس بر تقویت ارزهای ملی تأکید دارند

بریکس در حال حاضر نهاد بسیار مهمی است و نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. مطمئن هستم که هند می‌تواند گروه بریکس و کشورهای عضو این گروه را به خوبی هدایت کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۶۹
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس سران بریکس و در پاسخ به خبرنگاران هندی اظهار کرد: ما هند را یک کشور بزرگ و نوظهور می‌دانیم که در حال حاضر ریاست بریکس را بر عهده دارد.

وی افزود: بریکس در حال حاضر نهاد بسیار مهمی است و نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. مطمئن هستم که هند می‌تواند گروه بریکس و کشورهای عضو این گروه را به خوبی هدایت کند.

عراقچی همچنین درباره دیدگاه اعضای بریکس درباره استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری گفت: در داخل بریکس، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما همه اعضای این گروه بر این باورند که باید ارزهای ملی تقویت شوند و تجارت میان کشورهای عضو با استفاده از ارزهای ملی انجام شود.

وزیر امور خارجه ایران در عین حال درباره ایجاد ارز واحد در بریکس تصریح کرد: موضوع ایجاد یک ارز واحد همچنان در دست بررسی است.

منبع: ایسنا

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه بریکس هند اجلاس بریکس ارزهای ملی
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