عکس: از پناهگاه‌های مترو تا آوارِ آپارتمان‌ها؛ کی‌یف در میانه‌ی جنگ

برای ساکنان پایتخت اوکراین، زندگی دیگر نه در تقویم، که در فاصله‌ی میان دو آژیر خطر معنا می‌شود؛ از بازیِ کودکان در نزدیکی ساختمان‌های آسیب‌دیده تا حضور در پناهگاه‌های زیرزمینی، روایتِ روز‌هایی است که در آنها، تنها هدف، سپری کردنِ ساعت‌های بعدی است.