رنگ زبان شما چه هشداری میدهد؟
به گزارش تابناک؛ زبان فقط عضوی برای چشیدن طعم غذا نیست؛ تغییر رنگ آن گاهی میتواند نشانهای از وضعیت سلامت بدن باشد. اگر این تغییرات ماندگار باشند یا همراه با علائمی مانند درد، زخم، لکههای سفید یا قرمز، تورم و مشکل در خوردن یا صحبت کردن دیده شوند، بهتر است بدون بیتوجهی بررسی شوند.
زبان سالم معمولا صورتی است، اما تغییر رنگ آن همیشه به معنای بیماری نیست. تجمع باکتری ها، خشکی دهان، بعضی داروها، دخانیات و بهداشت نامناسب دهان میتوانند ظاهر زبان را تغییر دهند.
زبان سفید
پوشش سفید روی زبان اغلب به دلیل تجمع باکتری، بقایای غذا و سلولهای مرده ایجاد میشود، اما برفک دهان و برخی بیماریهای دهان نیز میتوانند چنین ظاهری ایجاد کنند. لکه سفید ضخیم که پاک نمیشود و از بین نمیرود، باید توسط پزشک یا دندانپزشک بررسی شود؛ زیرا میتواند نشانه لکوپلاکیا باشد که در مواردی خطر تبدیل شدن به سرطان دهان را دارد.
زبان زرد
زرد شدن زبان معمولا به دلیل تجمع سلولهای مرده روی پرزهای زبان، بهداشت نامناسب دهان، مصرف دخانیات یا خشکی دهان رخ میدهد و اغلب بی خطر است. در موارد نادر، بیماریهایی مانند زردی نیز میتوانند با زرد شدن زبان همراه باشند.
زبان سیاه
زبان سیاه یا «زبان مودار سیاه» معمولا به دلیل تجمع کراتین، باکتریها و بقایای مواد غذایی روی پرزهای زبان ایجاد میشود. مصرف دخانیات، خشکی دهان، برخی داروها و بهداشت نامناسب دهان از عوامل شناخته شده آن هستند. این وضعیت معمولا بی خطر و برگشت پذیر است.
زبان قرمز
قرمز و صاف شدن زبان گاهی میتواند با کمبود ویتامین B۱۲ یا فولات، التهاب زبان یا برخی بیماریها مرتبط باشد. البته تغییر رنگ به تنهایی برای تشخیص علت کافی نیست.
چه زمانی باید جدی گرفت؟
اگر تغییر رنگ زبان ماندگار است، با درد، زخم، لکههای سفید یا قرمز، تورم یا مشکل در خوردن و صحبت کردن همراه شده یا با رعایت بهداشت دهان برطرف نمیشود، بهتر است آن را نادیده نگیرید.
تمیز کردن روزانه زبان، مسواک زدن، استفاده از نخ دندان، نوشیدن آب کافی و پرهیز از دخانیات به حفظ سلامت دهان کمک میکند.
اگر تغییرات زبان مداوم یا غیرعادی هستند، با پزشک یا دندانپزشک مشورت کنید.