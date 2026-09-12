En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

عراق با این پیشنهاد ایران موافقت کرد

نخست وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق امروز (شنبه) با درخواست ایران برای انجام تحقیقات مشترک در خصوص کشف سکو‌های پرتاب پهپاد در نزدیکی مرز موافقت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۶۱
| |
2 بازدید
عراقچی و الزیدی

به گزارش تابناک؛ علی فالح الزیدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق امروز (شنبه) با درخواست جمهوری اسلامی ایران برای انجام تحقیقات مشترک در خصوص کشف سکو‌های پرتاب پهپاد در نزدیکی مرز موافقت کرد.

این مطلب را صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، روز شنبه در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد.

به نقل از السومریه نیوز، همچنین در بیانیه‌ای از دفتر نخست وزیر علی فالح الزیدی آمده است: نخست وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح، درخواست طرف ایرانی برای انجام تحقیقات مشترک در خصوص کشف محل‌های پرتاب پهپاد در نزدیکی مرز عراق و ایران را تأیید کرده است.

الزیدی پیش از این دستور تشکیل یک کمیته تحقیق برای بررسی عملکرد فرماندهی عملیات میسان را داده بود.

او همچنین پس از ادعای اینکه حملات علیه عربستان سعودی از مکانی در داخل استان انجام شده است، دستور برکناری فرمانده عملیات را صادر کرد.

فرمانده کل همچنین دستور برکناری رئیس پلیس میسان و انتقال مدیران سازمان‌های امنیتی استان به این فرماندهی را تا زمان بررسی صادر کرد.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی الزیدی نخست وزیر عراق پیشنهاد ایران عربستان سعودی پهپاد
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
عکس: تبریک خیابانی برای شغل جدید همسر!
قورباغه‌ای که هیچ‌وقت پیر نشد؛ همه چیز درباره فولکس قورباغه‌ای
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر انفجار خط لوله نفت دور زدن تنگه هرمز و توقف صادرات
سلاح‌های ضدپهپاد؛ جنگی که مهمات را دوباره تعریف کرد
بازگشایی موقت مرز شلمچه و چذابه
انهدام چهارمین پهپاد سعودی توسط یمن در ۲۴ ساعت گذشته
اولتیماتوم جدید عربستان به دولت عراق
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
درون زهپاد آمریکایی شکار شده توسط ایران چیست؟
ویدیوی جنجالی: دلاری گوشت می‌گیریم، ذلت نمی‌پذیریم
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
تصاویر تازه از انفجار مهیب تپه علی الطاهر
ترامپ: شاید مجبور شویم این نقطه ایران را بمباران کنیم!
7 ویدیو از انفجار علی الطاهر با 1100 تن مواد منفجره!
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
تصاویر تسخیر منطقه مشرف به باب المندب توسط انصارالله
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
تماس موساد با خانه جانشین اطلاعات سپاه قبل از ترور
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
ترامپ زمان پایان جنگ با ایران را اعلام کرد
عکس: دیدار خاتمی و برادر رهبر شهید انقلاب در یک مراسم
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۴ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۱۰۱ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۰۰ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۰ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۰ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qer
tabnak.ir/005qer