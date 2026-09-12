عراق با این پیشنهاد ایران موافقت کرد
به گزارش تابناک؛ علی فالح الزیدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق امروز (شنبه) با درخواست جمهوری اسلامی ایران برای انجام تحقیقات مشترک در خصوص کشف سکوهای پرتاب پهپاد در نزدیکی مرز موافقت کرد.
این مطلب را صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، روز شنبه در بیانیهای کوتاه اعلام کرد.
به نقل از السومریه نیوز، همچنین در بیانیهای از دفتر نخست وزیر علی فالح الزیدی آمده است: نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، درخواست طرف ایرانی برای انجام تحقیقات مشترک در خصوص کشف محلهای پرتاب پهپاد در نزدیکی مرز عراق و ایران را تأیید کرده است.
الزیدی پیش از این دستور تشکیل یک کمیته تحقیق برای بررسی عملکرد فرماندهی عملیات میسان را داده بود.
او همچنین پس از ادعای اینکه حملات علیه عربستان سعودی از مکانی در داخل استان انجام شده است، دستور برکناری فرمانده عملیات را صادر کرد.
فرمانده کل همچنین دستور برکناری رئیس پلیس میسان و انتقال مدیران سازمانهای امنیتی استان به این فرماندهی را تا زمان بررسی صادر کرد.
منبع: ایسنا