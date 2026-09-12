تکذیب ادعای بلاگر اقتصادی درباره شهید رئیسی

در پی انتشار ادعاهایی درباره دعوت یک بلاگر اقتصادی به ستاد تحول دولت، مدیر حوزه ریاست ستاد راهبری تحول دولت سیزدهم این ادعاها را تکذیب و آن‌ها را «کذب محض» عنوان کرد.

به گزارش تابناک؛ مجتبی ملایی، مدیر حوزه ریاست در ستاد تحول دولت شهید رئیسی، در واکنش به اظهارات یک بلاگر اقتصادی در برنامه «با ضیا» اظهار کرد: «ایشان را نمی‌شناسم و حتی نامشان را نیز پیش از این نشنیده بودم. تمام ادعاهای مطرح‌شده درباره دعوت از وی به ستاد راهبری تحول دولت، تهیه کلیپ اقتصادی برای رئیس‌جمهور شهید و سایر مطالبی که مطرح کرده‌اند، از اساس کذب محض است و هیچ‌گونه صحتی ندارد.

روز گذشته اظهاراتی از یک بلاگر اقتصادی در برنامه «با ضیا» منتشر شد که در آن ادعا شده بود از وی در ستاد تحول دولت خواسته شده برای شهید رئیسی کلیپ‌های اقتصادی کمتر از ۳ دقیقه تهیه کند.

بر اساس این توضیحات، ادعای مطرح‌شده درباره ارتباط این فرد با ستاد تحول دولت و تهیه محتوای آموزشی اقتصادی برای رئیس‌جمهور شهید، فاقد صحت است.

منبع: فارس