عکس: تلاش پناهجویان برای عبور از کانال مانش
تصاویر منتشر شده از سواحل شمال فرانسه، گروهی از مهاجران را نشان میدهد که روز ششم سپتامبر با عبور از آبهای ساحلی «گراولین»، سوار بر یک قایق بادی کوچک برای آغاز سفری پرمخاطره به مقصد بریتانیا شدند. این تلاشها بخشی از موج مستمر عبور مهاجران از کانال مانش است که همچنان به عنوان یکی از چالشهای امنیتی و انسانی در مرزهای اروپا مطرح است.
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برچسبها:عکس بین الملل پناهجویان کانال مانش
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