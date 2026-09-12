عکس: آتش‌سوزی کشتی مسافربری در فیلیپین

گارد ساحلی فیلیپین از افزایش شمار قربانیان آتش‌سوزی مرگبار یک کشتی مسافربری در آب‌های استان «پالاوان» به ۳۵ نفر خبر داد. این کشتی که از مانیل عازم منطقه توریستی «کورون» بود، روز چهارشنبه دچار حریق شد؛ در حالی که عملیات جست‌وجو برای یافتن ۵۴ مسافر مفقودشده همچنان ادامه دارد، گزارش‌ها حاکی از نجات ۴۳ نفر از میان ۱۳۴ سرنشین این شناور است.