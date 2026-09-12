مبیننت در مسیر توسعه عدالت آموزشی، حامی دانشآموزان استعداد درخشان مشهد شد
به گزارش تابناک به نقل از ادارهکل ارتباطات مبیننت، در ادامه اقدامات این شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی و با هدف توسعه فرصتهای آموزشی، نمایندگی جدید مؤسسه نیکوکاری بنیاد دانش در شهر مشهد افتتاح شد. این مراسم در ادامه پویش مبیننت با عنوان «رویش در مسیر سبز آموزش» برگزار شد و طی آن، بستههای آموزشی و اقلام اهدایی این شرکت به دانشآموزان بورسیه و تحت حمایت این نمایندگی تقدیم شد. این رویداد با حضور جمعی از مقامات بلندپایه استانی، خیرین شهر مشهد، اعضای هیئتمدیره و مدیران بنیاد دانش و رضا خلیلی، مدیرعامل و سپیده عابدینی، مدیرکل ارتباطات و توسعه برند مبیننت برگزار شد.
در جریان این اقدام، مبیننت با تأمین تجهیزات آموزشی و ارتباطی و فراهمکردن بستر اینترنت رایگان، از راهاندازی سایت آموزشی بنیاد دانش در شهر مشهد حمایت کرد. این زیرساخت امکان برگزاری کلاسها و آزمونهای آنلاین و توسعه برنامههای آموزشی دانشآموزان تحت پوشش این نمایندگی را فراهم میکند.
همچنین همزمان با آغاز فعالیت نمایندگی بنیاد دانش در مشهد و در آستانه سال تحصیلی جدید، بستههای آموزشی و کمک تحصیلی به دانشآموزان بورسیه بنیاد اهدا شد. این اقدام با هدف همراهی با دانشآموزان و کمک به تأمین بخشی از نیازهای آموزشی آنان انجام شده است.
در این مراسم، رضا خلیلی مدیرعامل مبیننت در راستای افتتاح نمایندگی جدید بنیاد دانش در آستانه شروع سال تحصیلی جدید گفت: «در مبیننت، مسئولیت اجتماعی را بخشی جداییناپذیر از مأموریت خود میدانیم؛ مأموریتی که با هدف بهبود کیفیت زندگی و توسعه کسبوکارهای دیجیتال دنبال میکنیم. باور ما این است که فعالیت اقتصادی یک سازمان زمانی ارزشمندتر میشود که در کنار آن، برای افراد جامعه نیز اثر مثبتی ایجاد کند.»
خلیلی ادامه داد: «ما باور داریم هیچ دانشآموزی نباید به خاطر محدودیت امکانات، از رؤیاهایش دست بکشد و از فرصت یادگیری و رشد محروم شود. همه بچهها، در هر نقطهای از ایران که زندگی میکنند، حق دارند یاد بگیرند، تجربه کنند، استعدادهایشان را کشف کنند و زندگی و آیندهای را بسازند که دوست دارند.
مبیننت با همین هدف چندین سال است پویش «رویش در مسیر سبز آموزش» را در استانهای مختلف ایران و با همراهی همکاران محترم بنیاد دانش اجرا میکند. پیش از این نیز همکاریهای مؤثری با نمایندگیهای بنیاد در استانهای سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان جنوبی، خوزستان و تهران داشتیم و امروز خوشحالیم که در کنار بنیاد دانش و شما دانشآموزان خوشآتیه در شهر مشهد هستیم تا بخشی از این مسیر را ادامه دهیم. در این پویش، تلاش کردیم بخشی از زیرساختهای ارتباطی و امکانات موردنیاز برای هوشمندسازی مراکز آموزشی بنیاد دانش را فراهم کنیم.»
مبیننت در سالهای اخیر، توسعه دسترسی به آموزش و فناوریهای نوین را بهعنوان یکی از محورهای مسئولیت اجتماعی خود دنبال کرده و در همین راستا، همکاری با بنیاد دانش را در برنامههای اجتماعی خود قرار داده است. این همکاری با تمرکز بر فراهمسازی زیرساختهای ارتباطی و تجهیزات آموزشی و حمایت از دانشآموزان مستعد، زمینه بهرهمندی آنان از ظرفیتهای آموزش آنلاین را فراهم کرده است.
حمایت از راهاندازی زیرساختهای آموزشی در مشهد، در ادامه اقدامات مبیننت برای گسترش دسترسی برابر به فرصتهای آموزشی و بهرهگیری از ظرفیت فناوری در توانمندسازی نسل آینده انجام شده است؛ رویکردی که تلاش دارد با پیوند میان فناوری، آموزش و مسئولیت اجتماعی، مسیر یادگیری و رشد دانشآموزان مستعد را هموارتر کند.