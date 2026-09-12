عکس: سفر سرزده رئیس‌جمهور و فرمانده ارتش لبنان به نبطیه

رئیس‌جمهور لبنان در سفری سرزده و اعلام‌نشده به شهر نبطیه، از مناطق آسیب‌دیده و مراکز دولتی و نظامی این شهر بازدید کرد و گفت لبنان در شرایط کنونی وارد مذاکره جدیدی با اسرائیل نخواهد شد. جوزف عون با همراهی رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان و شماری از فرماندهان دستگاه‌های امنیتی، از ساختمان السرایا، ساختمان ویران‌شده بانک مرکزی و برخی یگان‌های نظامی بازدید کرد.وی همچنین با حضور در ساختمان ویران‌شده شهرداری نبطیه، در جریان وضعیت منطقه و مطالبات مردم قرار گرفت.