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کد خبر: ۱۳۹۴۰۵۰
بازدید: ۱۳۶۷

عکس: سفر سرزده رئیس‌جمهور و فرمانده ارتش لبنان به نبطیه

رئیس‌جمهور لبنان در سفری سرزده و اعلام‌نشده به شهر نبطیه، از مناطق آسیب‌دیده و مراکز دولتی و نظامی این شهر بازدید کرد و گفت لبنان در شرایط کنونی وارد مذاکره جدیدی با اسرائیل نخواهد شد. جوزف عون با همراهی رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان و شماری از فرماندهان دستگاه‌های امنیتی، از ساختمان السرایا، ساختمان ویران‌شده بانک مرکزی و برخی یگان‌های نظامی بازدید کرد.وی همچنین با حضور در ساختمان ویران‌شده شهرداری نبطیه، در جریان وضعیت منطقه و مطالبات مردم قرار گرفت.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل جوزف عون لبنان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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