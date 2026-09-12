حریف تیم والیبال ایران در فینال مشخص شد

تیم ملی والیبال ژاپن با پیروزی مقتدرانه مقابل کره جنوبی در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی آسیا، راهی فینال این رقابت‌ها شد.

به گزارش تابناک؛ مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ امروز (شنبه ۲۱ شهریور) با دو دیدار در فوکوئوما پیگیری شد.

تیم‌های ایران و ژاپن با شکست استرالیا و کره جنوبی به دیدار نهایی این مسابقات راه یافتند تا برای تنها سهمیه المپیک ۲۰۲۸ این مسابقات و مقام قهرمانی تلاش کنند.

همچنین سه تیم برتر این مسابقات سهمیه رقابت‌های جهانی ۲۰۲۷ به دست می‌آورند که تیم‌های ایران و ژاپن با صعود به فینال دو سهمیه را کسب کردند و استرالیا و کره جنوبی فردا برای کسب مقام سومی آسیا و سومین سهمیه مقابل یکدیگر صف آرایی خواهند کرد.

نتیجه کامل دو دیدار مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به قرار زیر است:

ایران ۳ – استرالیا یک (۲۵ بر ۲۱، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲)

کره جنوبی صفر – ژاپن ۳ (۱۳ بر ۲۵، ۱۱ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۲۵)

فردا یکشنبه ۲۲ شهریور دو دیدار رده بندی و فینال این رقابت‌ها برگزار می‌شود که برنامه آن به قرار زیر است:

یکشنبه ۲۲ شهریور

ساعت ۱۰؛ کره جنوبی – استرالیا

ساعت ۱۴؛ ایران – ژاپن