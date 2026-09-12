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بیانیه بریکس نگران از حملات به تاسیسات هسته‌ای

بیانیه بریکس: حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس اتمی نگران‌کننده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۴۶
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بیانیه بریکس

 

به گزارش تابناک؛ بیانیه پایانی هجدهمین اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو، با اشاره به تشدید مناقشات و بحران‌های جاری در جهان، بر ضرورت حفاظت از تأسیسات غیرنظامی تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

سران کشور‌های عضو بریکس در این بیانیه نگرانی عمیق خود را نسبت به «حملات عامدانه به تأسیسات غیرنظامی تحت تضمین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» ابراز کردند.

رهبران بریکس همچنین نسبت به ادامه مناقشات در نقاط مختلف جهان، افزایش قطبی‌سازی و تضعیف نظم جهانی ابراز نگرانی کردند و بر ضرورت تقویت امنیت انرژی و تضمین تداوم زنجیره تأمین انرژی تأکید داشتند.

در بخش دیگری از بیانیه، اعضای بریکس با تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که مغایر با حقوق بین‌الملل باشند مخالفت کردند.

شرکت‌کنندگان در اجلاس همچنین از روسیه برای میزبانی نشست بانک توسعه جدید بریکس در مسکو در سال ۲۰۲۶ قدردانی کردند.

منبع: تسنیم

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برچسب ها
اجلاس سران بریکس دهلی نو تاسیسات غیرنظامی پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی
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tabnak.ir/005qec