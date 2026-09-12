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کشف ویروس جدید در چین

دانشمندان چینی از شناسایی یک ویروس نوظهور خبر دادند که از طریق نیش کنه به انسان منتقل می‌شود. این ویروس می‌تواند بیماری شبیه آنفلوانزا ایجاد کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۴۵
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ویروس چینی

به گزارش تابناک؛ محققان آزمایشگاه دولتی پکن برای پاتوژن‌ها و امنیت زیستی، ویروس جدید را که به جنس Orthonairovirus تعلق دارد، نایروویروس کنه شاخ‌بلند آسیایی (ALTNV) نام‌گذاری کردند.

پژوهشگران در ابتدا درحال بررسی این موضوع بودند که چرا بخشی از بیمارانی که علائم عفونت با ویرو DBV را دارند، برای این ویروس نتیجه منفی می‌گیرند. DBV عامل بیماری سندرم تب شدید همراه با ترومبوسیتوپنی (SFTS) است. این بیماری در بخش‌هایی از آسیا دیده می‌شود و نرخ مرگ‌ومیر آن بین ۱۰ تا ۳۰ درصد گزارش شده است. ترومبوسیتوپنی به معنای کاهش تعداد پلاکت‌های خون است. سازمان جهانی بهداشت نیز DBV را در فهرست بیماری‌های دارای اولویت برای تحقیقات قرار داده است.

پژوهشگران از بیمارانی که در مناطق مختلف چین و در بیمارستان‌های منتخب تحت درمان بودند و سابقه گزش کنه داشتند، نمونه تهیه کردند. آنها با استفاده از توالی‌یابی RNA و جداسازی ویروس، موفق به شناسایی ALTNV شدند.

بررسی‌های ژنومی نشان داد ALTNV از خانواده Nairoviridae و جنس Orthonairovirus است و کمتر از ۸۰ درصد آمینواسید‌های آن با گونه‌های دیگر این جنس اشتراک دارد. پژوهشگران همچنین با قراردادن RNA مربوط به ALTNV در معرض سلول‌ها، رشد ویروس را مشاهده کردند. وجود آنتی‌ژن ویروسی با روش ایمونوفلورسانس تأیید شد و ویژگی‌های مربوط به اورتونایروویروس‌ها نیز در بررسی‌های میکروسکوپی مشاهده شد. تکثیر ویروس در چندین رده سلولی نیز شناسایی شد.

از میان ۳٬۱۶۳ بیماری که آزمایش شدند، ۱۰.۴ درصد براساس شناسایی RNA یا پادتن‌های ایمونوگلوبولین برای ALTNV مثبت بودند. در میان بیمارانی که آزمایش آنها برای DBV منفی بود، ۱۵.۱ درصد به ALTNV مبتلا بودند. شایع‌ترین علائم در افرادی که فقط به ALTNV آلوده بودند، خستگی با شیوع ۸۴ درصد، مشکلات گوارشی با ۸۰ درصد، کاهش پلاکت خون با ۳۸ درصد و افزایش غلظت آمینوترانسفراز‌ها با ۳۶ درصد بود.

در مقایسه با بیمارانی که تنها به DBV مبتلا بودند، عفونت هم‌زمان با ALTNV و DBV در ۳۸ بیمار با نرخ بالاتری از علائم تنفسی و اختلال عملکرد کلیه همراه بود. ۶۱ درصد از بیماران مبتلا به هر دو ویروس علائم تنفسی داشتند، درحالی‌که این رقم در بیماران مبتلا به DBV به‌تنهایی ۳۸ درصد بود. هفت نفر از ۳۸ بیمار دارای عفونت هم‌زمان جان خود را از دست دادند که معادل ۱۸.۴ درصد این گروه است.

پژوهشگران RNA مربوط به ALTNV را در ۱.۳ درصد از ۴۷ هزار و ۴۲۸ کنه بررسی‌شده در ۱۵ استان چین شناسایی کردند. بیشترین میزان شیوع ویروس در کنه Haemaphysalis longicornis مشاهده شد و به ۱.۸ درصد رسید. آزمایش‌ها همچنین نشان دادند کنه H. longicornis می‌تواند ویروس ALTNV را به موش‌ها منتقل کند.

منبع: دیجیاتو

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دانشمندان چینی ویروس کنه آنفلونزا انسان
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