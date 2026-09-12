حمله عضو ارشد انصارالله به ادعای ترامپ

حزام‌الاسد در پاسخ به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر «تماس حوثی‌ها و درخواست برای عدم مداخله» نوشت: ترامپ، که طبق معمول به یاوه‌گویی و دروغ‌پردازی روی آورده است، این بار نیز روایت‌هایی بی‌اساس مطرح کرده است.

به گزارش تابناک؛ حزام‌الاسد در پاسخ به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر «تماس حوثی‌ها و درخواست برای عدم مداخله» نوشت: ترامپ، که طبق معمول به یاوه‌گویی و دروغ‌پردازی روی آورده است، این بار نیز روایت‌هایی بی‌اساس مطرح کرده است.

او افزود:، اما واقعیت ترامپ را می‌توان در این ضرب‌المثل عامیانه خلاصه کرد: «دستی را که نمی‌توانی بشکنی، ببوس و برای شکستنش دعا کن.»

منبع: فارس