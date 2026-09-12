بازگشایی موقت مرز شلمچه و چذابه

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: مسافران ۲ساعت فرصت دارند از این دو مرز عبور کنند و پس از حوالی ساعت ۱۴:۳۰ ، مرز از نو بسته می شود.



به گزارش تابناک؛ حیاتی؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: نخست‌وزیر عراق دستور داد به مسافران معطل‌مانده در دو سوی مرزهای چذابه و شلمچه، اجازه ورود داده شود.



حیاتی گفت: مسافران ۲ساعت فرصت دارند از این دو مرز عبور کنند و پس از حوالی ساعت ۱۴:۳۰ ، مرز از نو بسته می شود.