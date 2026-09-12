بازگشایی موقت مرز شلمچه و چذابه
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: مسافران ۲ساعت فرصت دارند از این دو مرز عبور کنند و پس از حوالی ساعت ۱۴:۳۰ ، مرز از نو بسته می شود.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۳۶| |
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به گزارش تابناک؛ حیاتی؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: نخستوزیر عراق دستور داد به مسافران معطلمانده در دو سوی مرزهای چذابه و شلمچه، اجازه ورود داده شود.
حیاتی گفت: مسافران ۲ساعت فرصت دارند از این دو مرز عبور کنند و پس از حوالی ساعت ۱۴:۳۰ ، مرز از نو بسته می شود.
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