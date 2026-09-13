چطور یک کشور فضا را فروخت؟

تونگا، کشور جزیره‌ای کوچکی در اقیانوس آرام، در اواخر دهه ۱۹۸۰ راهی عجیب برای کسب درآمد پیدا کرد؛ استفاده از چیزی که نه روی خاک این کشور، بلکه ده‌ها هزار کیلومتر بالاتر از آن قرار داشت. یک خلأ در قواعد بین‌المللی به تونگا اجازه داد ادعایی مطرح کند که اعتراض آمریکا و چند کشور دیگر را به دنبال داشت.ماجرا در نهایت به میلیون‌ها دلار درآمد، رقابت بر سر جایگاه‌های ماهواره‌ای و حتی اتهاماتی علیه خاندان سلطنتی تونگا کشیده شد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک داستان یکی از عجیب‌ترین روش‌هایی را می‌بینید که یک کشور کوچک برای پول درآوردن از «فضا» پیدا کرد.