به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، بعد از انتشار گزارش « گوش مدارس به حرف قانون و وزیر بدهکار نیست/ ممنون از بابت دریافت پولِ ممنوع! »، وزارت آموزش و پرورش ضمن تاکید بر پی‌گیری جدی دریافت‌های غیرقانونی در مدارس، اعلام کرد «دریافت کمک‌های داوطلبانه مردمی، صرفاً خارج از فصل ثبت نام بلامانع است».

متن پاسخ روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به گزارش تابناک شرح زیر است:

«مديرمسئول محترم پایگاه اطلاع رسانی تابناک

با سلام و احترام؛

در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاریخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۵ باعنوان «گوش مدارس به حرف قانون و وزیر بدهکار نیست؛ ممنون از بابت دریافت پول ممنوع» پاسخ اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش را به استحضارمی رساند:

- بر اساس بند (۱) مقررات مالی دستورالعمل ثبت نام به شماره ۱۰۶/۱۴۰ -۲۸/۰۲/۱۴۰۵ و ماده ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس، اخذ هرگونه وجه در مدارس دولتی به استثنای وجوه مربوط به بیمه دانش‌آموزی و هزینه کتب درسی و لباس کار در هنرستان‌ها، خارج از ضوابط این آیین‌نامه، توسط مدیران مدارس ممنوع بوده و دریافت کمک‌های داوطلبانه مردمی، صرفاً خارج از فصل ثبت نام بلامانع است.

- همچنین در فرم (الف) نظارت بر فرایند ثبت نام (شاخص‌های ۳ اطلاع رسانی شفاف و ۱ موارد مالی) عدم دریافت هرگونه وجه به غیر از مبالغ مجاز مطابق دستورالعمل‌های مربوط و عدم اخذ هرگونه تعهد مالی تاکید شده و اعلام شده که مبالغ مجاز شامل (بیمه، کتاب، شهریه مصوب غیر دولتی، حق ثبت تیزهوشان، کمک سرانه شاهد و لباس فرم هنرستان) می‌باشد.

-طبق ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب چهل و یکمین (۴۱) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش ۱۰/۰۵/۱۴۰۰ برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه و تعیین شرط معدل برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی جز در مواردی که مصوبه خاص وجود دارد و هنرستان‌ها (برای انتخاب رشته) ممنوع است و نباید هیچ دانش آموزی به هر دلیلی از ثبت نام و تحصیل محروم شود.

-در بازرسی‌های موردی و دوره‌ای نیز عدم دریافت هرگونه وجه غیر مجاز مورد تاکید قرار می‌گیرد و چنان چه در هنگام بازرسی و یا در شکایات و گزارش‌های رسیده به این اداره کل یا بازرسی استان‌ها و مناطق موارد خلاف قوانین و مقررات مشاهده گردد، اقدام قانونی لازم صورت می‌گیرد.

در پایان اعلام می‌دارد موارد مطرح شده در آن سایت از جمله موضوع دریافت هزینه ثبت نام از جمله مواردی است که این اداره کل با جدیت پیگیری می‌کند؛ مع الوصف چنان چه مصادیقی توسط آن سایت گزارش شود در اسرع وقت مورد پی گیری قرار گرفته و در صورت صحت موضوع، اقدام قانونی معمول خواهد شد.

خواهشمنداست دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات و رسانه¬ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در آن وب سایت اقدام لازم صورت گیرد.»