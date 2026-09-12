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زلنسکی در انتظار دیدار با پوتین

رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که در صورت حضور رئیس‌جمهور روسیه در نشست سران گروه ۲۰ در میامی، برای گفتگو با وی در این نشست شرکت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۲۸
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زلنسکی

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در مصاحبه جمعه با خبرنگار دویچه‌وله از دیدار با همتای روس در حاشیه نشست سران گروه ۲۰ که قرار است دسامبر در میامی آمریکا برگزار شود، استقبال کرد و گفت در صورت حضور پوتین، او هم حتما شرکت خواهد کرد و افزود «باید با یکدیگر دیدار کنیم، گفت‌و‌گو کنیم و تصمیم بگیریم».

زلنسکی افزود آنچه قرار است به پوتین بگوید، در مقایسه با نتایج این دیدار اهمیت کمتری دارد. رئیس‌جمهور اوکراین گفت «موضوع بر سر حرف‌ها نیست. اینکه من چه چیزی به او بگویم یا او چه چیزی بخواهد به من بگوید، اهمیتی ندارد. مهم نیست... نتیجه مهم است. همین».

زلنسکی و پوتین از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ با یکدیگر دیدار نکرده‌اند. کرملین تاکنون از اعلام اینکه آیا پوتین برای شرکت در این نشست به میامی خواهد رفت یا خیر، خودداری کرده است.

رئیس‌جمهور روسیه از سال ۲۰۱۹ شخصاً در هیچ یک از نشست سران گروه ۲۰ شرکت نکرده است.

ماه گذشته آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، از سوی آمریکا برای شرکت در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ در کارولینای شمالی دعوت شد که اعتراض مقام‌های اروپایی را برانگیخت.

منبع: فارس

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ولودیمیر زلنسکی پوتین میامی نشست سران گروه ۲۰
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