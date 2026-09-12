پیشنهاد ایران برای اتصال بازارهای انرژی و کریدورهای تجاری اعضای بریکس
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی گروه سرمایهگذاری اهداف، «مهدی عبوری»، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف، با حضور در هیات همراه رئیسجمهوری در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس در هند شرکت کرد و به نمایندگی از گروههای سرمایهگذار جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، به تجار، سرمایهگذاران و شرکتکنندگان در اجلاس بریکس، پیشنهاداتی برای توسعه تجارت انرژی و کریدورها و همچنین تدوین چارچوبی برای بهرسمیتشناسی متقابل صلاحیت تأمینکنندگان و پیمانکاران حوزه انرژی توسط بریکس را مطرح کرد.
عبوری با بیان اینکه ریاست هند بر بریکس در شرایط مناسبی انجام شده و تقویت تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری، پیام مهمی در حوزه انرژی دارد که میتوان آن را در قالب «انرژی برای همه» دنبال کرد، گفت: تأمین و توسعه انرژی برای همه با سیستمهای جدا از هم محقق نمیشود. بریکس با کمبود ظرفیتهای انرژی روبهرو نیست و در میان اعضای آن، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بزرگ، مراکز جهانی تولید، منابع عظیم سرمایه، توانمندیهای پیشرفته مهندسی و برخی از سریعترین بازارهای در حال رشد جهان حضور دارند.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف تصریح کرد: آنچه مورد نیاز است، معماری قدرتمندتری برای پیوند دادن این توانمندیهاست و پرسش اصلی این نیست که آیا بریکس منابع کافی دارد یا خیر، بلکه باید دید آیا ظرفیتهای موجود میتواند به عرضه مطمئن انرژی، سرمایهگذاری با قابلیت تأمین مالی، ظرفیت صنعتی مشترک و ثبات بلندمدت منجر شود.
عبوری ادامه داد: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران این است که در شرایطی که خصومتها جایگزین همکاری و نزاع جایگزین صلح و ثبات شده است، کشورهای عضو توانمندیهای خود را یکپارچه کرده و از معاملات به سمت مشارکتها و از پروژههای منفرد به سمت همکاریهای مشترک حرکت کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای انرژی ایران گفت: بر اساس آمار سال ۲۰۲۶ اوپک، ایران در پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده نفت خام و حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر اثباتشده گاز طبیعی داشته است و باید توجه داشت که زیستبوم انرژی ایران، اکتشاف، حفاری، توسعه میادین، فرآورش گاز، پالایش، پتروشیمی، تولید برق، ساخت تجهیزات، خدمات مهندسی و بخش انرژیهای تجدیدپذیر را که بهسرعت در حال گسترش است، دربرمیگیرد.
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ایران به اعضای بریکس
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف با اشاره به فرصتهای سرمایهگذاری در ایران اظهار داشت: سبدی ساختارمند از فرصتها در حوزه بالادستی نفت و گاز، پالایش، پتروشیمی، جمعآوری و استفاده از گازهای همراه، تولید برق، انرژیهای تجدیدپذیر، ذخیرهسازی انرژی و بهرهوری انرژی در دسترس است.
وی بازیابی گازهای مشعل و کاهش انتشار متان، نوسازی پالایشگاهها و بهینهسازی مصرف انرژی و همچنین کریدور چابهار در محور شرق و کریدور شمال-جنوب را از جمله فرصتهای سرمایهگذاری عنوان کرد و با اشاره به ظرفیت صنعت پتروشیمی گفت: برنامه هفتم توسعه ایران، افزایش ظرفیت پتروشیمی از حدود ۱۰۰ میلیون تن کنونی به ۱۳۱ میلیون تن تا سال ۲۰۲۸ را هدفگذاری کرده که تحقق آن به حدود ۴۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید نیاز دارد.
وی افزود: بسته به نوع پروژه، همکاری میتواند در قالبهایی از جمله سرمایهگذاری مشترک، قراردادهای مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی و خرید بلندمدت محصول انجام شود و در حال حاضر فهرست فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع انرژی قابل ارائه به علاقهمندان است.
پیشنهاد ایران برای توسعه تجارت انرژی و کریدورها
عبوری در ادامه به ظرفیتهای همکاری در حوزه تجارت و بازرگانی اشاره کرد و گفت: سواپ نفت و گاز، صادرات فرآوردههای نفتی، ایجاد رینگ منطقهای مبادله برق، انتقال انرژی از آسیای مرکزی، صادرات انرژی به جنوب آسیا و اتصال بازارهای انرژی خلیج فارس و آسیای مرکزی میتواند بهعنوان بستر همکاری مشترک تعریف شود.
وی افزود: در ارتباط با کریدور بینالمللی چابهار در محور شرق و همچنین کریدور بینالمللی شمال-جنوب، امکان همکاری مشترک برای ایجاد مناطق لجستیکی در شهرهای ایران، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در امتداد این کریدورها، پایانههای چندوجهی، انبارهای استراتژیک، مراکز پردازش و بستهبندی کالا و شهرکهای صنعتی صادراتمحور نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی وجود دارد.
تأکید بر ظرفیت مهندسی و زنجیره تأمین ایران
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف با اشاره به توانمندی شرکتهای ایرانی در اجرای پروژههای یکپارچه گفت: شرکتهای ایرانی توانایی خود را در اجرای یکپارچه پروژهها در مناطق مختلف، از جمله منطقه پارس جنوبی، نشان دادهاند.
وی توسعه فازهای مختلف این منطقه با ظرفیت تولید بالغ بر ۷۰۰ میلیون مترمکعب را نمونهای از این توانمندیها در بخشهای مهندسی فراساحلی و خشکی، حفاری، سکوها و خطوط لوله زیردریایی تا پالایش، راهاندازی و آغاز تولید را نشان میدهند.
عبوری با اشاره به ظرفیت سازندگان و شرکتهای خدماتی ایرانی گفت: تولیدکنندگان و شرکتهای خدماتی ایران اکنون دامنه گسترده و رو به رشدی از تجهیزات کلیدی، قطعات و بستههای مهندسی را تأمین میکنند و این توانمندی میتواند در قالب ورود سازندگان ایرانی به فهرست تأمینکنندگان مورد تأیید پروژههای کشورهای عضو بریکس مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: همانطور که ایران برای توسعه فعالیتهای خود در بخشهای مرتبط با صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی به ظرفیتهای کشورهای حوزه بریکس نیاز دارد، کشورهای عضو نیز میتوانند برای پروژههای خود در بازارهای خارج از ایران از خدمات مهندسی و ساخت ایران در عراق، آسیای مرکزی و آفریقا استفاده کنند.
پیشنهاد ایجاد چارچوب مشترک برای تأیید صلاحیت تأمینکنندگان
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف با اشاره به محدودیتهای موجود در زنجیره تأمین جهانی گفت: امروز صلاحیت فنی برای تأمین یک کالا یا خدمت کلیدی در پروژههای انرژی بهتنهایی کافی نیست و نام تولیدکننده باید در فهرست سازندگان مورد تأیید قرار داشته باشد که عمدتاً تحت کنترل شرکتهای غربی هستند.
عبوری پیشنهاد تدوین چارچوبی برای بهرسمیتشناسی متقابل صلاحیت تأمینکنندگان و پیمانکاران حوزه انرژی توسط بریکس را مطرح کرد و گفت: این چارچوب استاندارد جدید یا نهاد جدید نیست و بودجهای نیز مطالبه نمیکند، بلکه کشورهای عضو نتایج بازرسیها، گواهیها و ارزیابی اولیه صلاحیت تأمینکنندگان تجهیزات انرژی و پیمانکاران مهندسی یکدیگر را بهطور متقابل میپذیرند.
وی تشکیل یک کارگروه فنی زیر نظر کمیته مقامات ارشد انرژی را نخستین گام این پیشنهاد عنوان کرد و افزود: ایران آمادگی دارد ریاست یا ریاست مشترک این کارگروه را بر عهده بگیرد یا نیروی کارشناسی مورد نیاز آن را تأمین کند.
اعلام آمادگی ایران برای توسعه همکاری در حوزه انرژی و سرمایهگذاری مشترک
عبوری با اشاره به ظرفیت ایران برای تأمین انرژی اعضای بریکس گفت: ایران با توجه به جایگاهی که در زمینه ذخایر نفت و گاز دارد، امکان تأمین مطمئن و پایدار انرژی مصرفکنندگان عضو بریکس را دارد.
وی افزود: امنیت انرژی در بریکس به این معنا نیست که هر عضو باید همه منابع و توانمندیها را در اختیار داشته باشد، بلکه لازم است هر عضو نقاط قوت خود را به اشتراک بگذارد و با اطمینان بر توانمندیهای مکمل دیگر اعضا تکیه کند.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف، توسعه میادین بالغ، ازدیاد برداشت نفت، مدیریت مخازن، تقویت فشار میادین فراساحلی، ذخیرهسازی گاز و نوسازی زیرساختهای تولید و انتقال را از جمله فرصتهای همکاری در بخش نفت و گاز عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به برنامه فشارافزایی منطقه پارس جنوبی و ظرفیت جمعآوری گازهای همراه، این حوزهها را در نقطه تلاقی امنیت انرژی، توسعه صنعتی، کاهش انتشار آلایندهها و ارزشآفرینی بلندمدت دانست.
عبوری در پایان تأکید کرد: ایران آماده است نهتنها انرژی عرضه کند، بلکه ساختارهای سرمایهگذاری مشترک را نیز توسعه دهد؛ نهتنها میزبان پروژهها باشد، بلکه در مهندسی آنها مشارکت کند و نهتنها بازارها را به یکدیگر متصل سازد، بلکه به پیوند آینده مشترک کشورهای حوزه بریکس و در نهایت اقتصاد جهانی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: باید از ذخایر به تابآوری، از معامله به مشارکت و از ظرفیت ملی به توانمندی مشترک حرکت کرد و بریکس را به جایگاهی تبدیل کرد که در آن مکمل بودن ظرفیتهای انرژی به امنیت انرژی، سرمایهگذاری به دارایی مشترک و تابآوری به رفاه مشترک تبدیل شود.