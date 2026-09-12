دروغسازی سلطنتطلبان با نام تابناک برای حمله به علی کریمی/ خودزنی به سبک حامیان رضا پهلوی
به گزارش سرویس سیاسی تابناک، اختلاف شدید در میان سلطنتطلبان در هفتههای اخیر آنها را مجبور به خبرسازی کرده که در میان این شایعات، خبری دروغین هم به تابناک منتسب شد؛ با این مضمون که تابناک خبری مبنی بر «آزادسازی بخشی از اموال علی کریمی» را منتشر و سپس حذف کرده که چنین موضوعی از اساس دروغ بوده است.
در هفتههای اخیر، برخی مشاوران رضا پهلوی حملاتی را به علی کریمی داشتند که در یک سال پیش در میان حامیان او حتی به سخنرانی پرداخته بود، اما مواضع اخیر این فوتبالیست سابق تیم ملی در خصوص سلطنتطبان و همچنین زیر سؤال بردن مواضع آنها، منجر به یک رویه ثابت شده است. شیوه رفتاری سلطنتطلبان در یک سال اخیر، حملات رسانهای و حتی فیزیکی با افرادی بوده که مواضع مشابه با آنها نداشتهاند.
رفتارهای عجیب، حملات فیزیکی و فحاشی حامیان رضا پهلوی به مخالفان خود، داستان جدیدی نیست. البته موضوع و هدف حملات آنها فقط مرتبط به حامیان جمهوری اسلامی ایران هم نیست و این افراد حتی اگر کسی چهره اپوزوسیون به خود بگیرد اما با سلطنتطلبان و رضا پهلوی مخالف باشد، مورد هجمه و حمله قرار میدهند که آخرین نمونه آن علی کریمی است.
علی کریمی در چند سال اخیر بارها و بارها مواضعی ضد باورها، فرهنگ، آداب و سنن دینی و فرهنگی ایران گرفته و مسئله توقیف اموال او نیز به دلیل همین مواضع مطرح شده است. با این حال جریان رضا پهلوی برای تخریب یکی از حامیان خود که حالا از جبهه آنها خارج شده، تصمیم گرفته دست به خبرسازی بزند و خبر دروغین خود را هم به نقل از تابناک در فضای مجازی دست به دست میکند.
رسانه تابناک بار دیگر تأکید میکند که در این خصوص هیچگونه خبری منتشر نکرده و با بررسی تیم فنی سایت، حتی هیچگونه اشتباهی هم در این خصوص صورت نگرفته بوده که تابناک برای اصلاح اشتباه خود به پاک کردن خبر اقدام کند. بنابراین بار دیگر چهره واقعی سلطنتطلبانی که برای پیشبرد اهداف خود به دروغ متوصل میشوند، مشخص شد.