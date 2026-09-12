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تابناک گزارش می‌دهد

پیشتازی ۱۱ درصدی دموکرات‌ها در انتخابات کنگره؛ کمک ۵ هزار دلاری ترامپ چاره ساز است؟

بر اساس یک نظرسنجی جدید، رأی‌دهندگان آمریکایی ترجیح می‌دهند دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را در انتخابات نوامبر به دست بگیرند، تا اینکه جمهوری‌خواهان اکثریت خود را در این مجلس حفظ کنند.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۲۱
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2384 بازدید
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۴
دونالد ترامپ

به گزارش تابناک، بر اساس آخرین نظرسنجی دانشگاه کویینی‌پیاک (سپتامبر ۲۰۲۶)، دموکرات‌ها با اختلاف ۱۱ درصدی (۴۹٪ به ۳۸٪) از جمهوری‌خواهان پیش هستند و این شکاف نسبت به جولای (۴۸٪ به ۴۱٪) چهار درصد افزایش یافته است.

نظرسنجی کویینی‌پیاک نشان می‌دهد تنها ۳۳٪ از رأی‌دهندگان عملکرد ترامپ را تأیید می‌کنند و ۵۹٪ مخالف هستند.

این پایین‌ترین رقم تأیید در نظرسنجی‌های این دانشگاه است. در انتخابات میان‌دوره‌ای، عملکرد رئیس‌جمهور حاکم معمولاً به عنوان شاخص کلیدی برای رأی‌دهندگان عمل می‌کند و تأیید پایین ترامپ مستقیماً به ضرر جمهوری‌خواهان تمام می‌شود.

جمهوری‌خواهان از مسائل روزمره مردم دور شده‌اند

در نظرسنجی، ۴۶٪ از شرکت‌کنندگان معتقدند حزب دموکرات «بیشتر با دغدغه‌های اکثر مردم آمریکا همسو است»، در حالی که تنها ۳۵٪ حزب جمهوری‌خواه را در این زمینه انتخاب کرده‌اند. 

این شکاف ۱۱ درصدی نشان می‌دهد رأی‌دهندگان جمهوری‌خواهان را از مسائل روزمره مردم دورتر می‌دانند.

نارضایتی از هر دو حزب در کنگره

نکته مهم این است که نارضایتی محدود به جمهوری‌خواهان نیست. تنها ۲۱٪ عملکرد دموکرات‌ها در کنگره را تأیید می‌کنند (۷۰٪ مخالف) و ۲۶٪ عملکرد جمهوری‌خواهان را تأیید می‌کنند (۶۷٪ مخالف). 

این بدان معناست که رأی‌دهندگان لزوماً به دموکرات‌ها اقبال ویژه‌ای ندارند، بلکه نارضایتی از وضعیت موجود و حزب حاکم آنها را به سمت تغییر سوق داده است.

این نتایج پس از آن به دست آمده که حزب دموکرات تلاش می‌کند حداقل پنج کرسی مجلس نمایندگان را در انتخابات میان‌دوره‌ای تغییر دهد. جمهوری‌خواهان در حال حاضر اکثریت اندکی دارند، با ۲۱۸ عضو در مقابل ۲۱۴ عضو دموکرات.

نظرسنجی کویینی‌پیاک از ۳ تا ۶ سپتامبر میان ۹۷۰ رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده خودمعرف در سراسر کشور انجام شد. حاشیه خطا ۳.۹ واحد درصد است.

خروج بی‌سابقه جمهوری‌خواهان از کنگره

داده‌های تاریخی نشان می‌دهد ۳۶ جمهوری‌خواه اعلام کرده‌اند در انتخابات ۲۰۲۶ نامزد نمی‌شوند — بالاترین رقم در نزدیک به یک قرن گذشته. 

این تعداد از ۳۴ جمهوری‌خواهی که در سال ۲۰۱۸ (موج آبی دموکرات‌ها) کنار رفتند نیز بیشتر است. خروج گسترده نمایندگان ارشد از جمله رؤسای کمیته‌ها، نشانه‌ای از نگرانی درون‌حزبی درباره چشم‌انداز انتخابات است.

شکاف در مشارکت انتخاباتی

شور و مشارکت رأی‌دهندگان دموکرات در حال حاضر بیشتر از جمهوری‌خواهان است. در انتخابات میان‌دوره‌ای، معمولاً حزب مخالف از مشارکت بالاتری برخوردار می‌شود و این عامل در شرایطی که ترامپ تأیید پایینی دارد، مزیت مضاعفی برای دموکرات‌ها ایجاد می‌کند.

شیادی ترامپ برای جلب آراء

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهارات خود در اولین کنوانسیون میان‌دوره‌ای کمیته ملی جمهوری‌خواهان، به رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه توصیه کرد «طوری رفتار کنید که انگار من در برگه رأی هستم» و حتی قول داد در صورت حفظ کنترل جمهوری‌خواهان بر مجلس نمایندگان و سنا، به هر بزرگسال آمریکایی ۵۰۰۰ دلار بدهد.

نحوه اجرای چنین اقدامی از سوی رئیس‌جمهور مشخص نیست، زیرا حدود ۱.۳۵ تریلیون دلار برای دولت هزینه خواهد داشت و با واکنش منفی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه مواجه شده است.

این تغییر پس از آن رخ می‌دهد که مؤسسه پیش‌بینی انتخابات «دیسیژن دسک اچ‌کیو» (DDHQ)، روز پنجشنبه شانس جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت در مجلس سنا را کمی به نفع آنان تعدیل کرد و ۵۱ درصد احتمال برای حفظ اکثریت در این مجلس قائل شد.

جفری اسکلی، تحلیلگر ارشد انتخابات در DDHQ، گفت: «فضای ملی برای دموکرات‌ها مساعدتر است و علاوه بر آن، داده‌های نظرسنجی نشان می‌دهد که بسیاری از رقابت‌های سنای حیاتی یا ضروری برای دموکرات‌ها اکنون تقریباً ۵۰-۵۰ هستند.»

این رقم همچنین نسبت به پیش‌بینی دو ماه پیش DDHQ که ۶۰ درصد احتمال برای حفظ مجلس سنا توسط جمهوری‌خواهان قائل شده بود، کاهش یافته است.

با وجود این داده‌ها، جمهوری‌خواهان همچنان مزایایی دارند. بازترسیم حوزه‌های انتخابیه می‌تواند کرسی‌های خالصی به آنان اضافه کند، و کمیته‌های سیاسی طرفدار ترامپ منابع مالی قابل‌توجهی در اختیار دارند. 

همچنین سابقه تاریخی نشان می‌دهد حزب حاکم تقریباً همیشه در میان‌دوره‌ای کرسی از دست می‌دهد، اما شدت این افت بسته به شرایط اقتصادی و محبوبیت رئیس‌جمهور متغیر است.

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برچسب ها
دونالد ترامپ انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا حزب دموکرات امریکا حزب جمهوری خواه آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
12
7
پاسخ
اگر مردم آمریکا حق انتخابشان را به پنج هزار دلار بفروشند یعنی اوضاع اقتصادی خراب است و اگر قبول نکنند یعنی جنگ طلبهای کاخ سفید در اقلیت هستند . ترامپ باز هم به پایش شلیک کرد .‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
10
7
پاسخ
بعد از انتخابات کار قمار باز تمومه اونوقت میشه هیچکاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
5
6
پاسخ
حزب جمهوری خواه حزب آبروداری بود، ترامپ جمهوری خواهان رو به گند و کثافت کشید. البته دموکرات هاهم اخیرا وضع درستی نداشتن

2 دوره اخیر رکورد پیرترین رئیس جمهوران آمریکارو زد و اتفاقا هردو دوره بدترین دوره تاریخ دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
دموکرات ها به گند کشیدن همه چیز رو ،جمهوری خواه ها هم جایگاه سنتی شون ضعیف شده
نظرسنجی
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