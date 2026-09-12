گره پروازی سفر استقلال به عراق باز شد
با برطرف شدن محدودیتهای پروازی، کاروان تیم استقلال امروز با پروازی مستقیم از تهران راهی بصره خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۱۳| |
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به گزارش تابناک؛ انتشار خبر بسته شدن پروازهای فرودگاه بصره در آستانه عزیمت کاروان استقلال به این شهر برای دیدار مقابل السد طی ساعات اخیر جنجال برانگیز شد.
طبق پیگیریها اکنون با برطرف شدن موانع موجود، کاروان استقلال تا ساعاتی دیگر برای دیدار حساس مقابل السد در لیگ نخبگان آسیا، به طور مستقیم از فرودگاه مهرآباد تهران عازم بصره خواهد شد.
استقلال از هفته اول لیگ نخبگان آسیا دوشنبه شب از ساعت ۲۱:۴۵ در بصره میزبان السد قطر خواهد بود.
منبع: فارس
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