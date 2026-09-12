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نتایج امتحانات نهایی یازدهم اعلام می‌شود

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش از اعلام نتایج امتحانات نهایی پایه یازدهم طی چند روز آینده خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۰۳
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امتحانات نهایی

به گزارش تابناک؛ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اشاره به اعلام نتایج امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه یازدهم گفت: به محض این‌که فرایند تصحیح اوراق امتحانی پایه یازدهم و دوازدهم به پایان برسد، نتایج را اعلام خواهیم کرد و اطلاعات را در اختیار سازمان سنجش قرار می‌دهیم.

عبدالرضا فولادوند با اشاره به زمان اعلام نتایج آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم، اظهار کرد: با توجه به طولانی شدن زمان برگزاری امتحانات نهایی به دلیل شرایط چهار استان جنوبی، امکان اعلام تراز‌ها در ۱۸ شهریورماه و ارسال برای سازمان سنجش فراهم نشد.

وی افزود: از سوی دیگر پس از اعتراض برخی دانش آموزان به نتایج اولیه، مقرر شد در تصحیح چهارم اوراق امتحانی مانند تصحیح‌های قبلی توسط متخصص‌ترین دبیران انجام شود و همین موضوع نیز موجب افزایش زمان فرایند تصحیح شده است.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش تصریح کرد: به محض این‌که فرایند تصحیح به پایان برسد، نتایج را اعلام خواهیم کرد و اطلاعات را در اختیار سازمان سنجش قرار می‌دهیم.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت نتایج پایه‌های دوازدهم و یازدهم نیز گفت: دانش‌آموزان پایه دوازدهم فارغ‌التحصیل می‌شوند و نتایج دانش‌آموزان پایه یازدهم نیز تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.

منبع: ایرنا

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امتحانات نهایی تصحیح اوراق پایه یازدهم
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