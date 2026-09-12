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شاگردان پیاتزا فینالیست شدند

تیم ملی والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ موفق به شکست سه بر یک استرالیا شد تا علاوه بر صعود به فینال این رقابت‌ها، برای نهمین بار در تاریخ سهمیه رقابت‌های جهانی کسب کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۰۱
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تیم ملی والیبال

به گزارش تابناک؛ مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ روز شنبه ۲۱ شهریور با دو دیدار در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری شد.

تیم ملی والیبال ایران نیز از ساعت ۱۴ به وقت تهران در دومین دیدار این مرحله به مصاف استرالیا رفت و مردان والیبال کشورمان سه بر یک حریف خود را شکست دادند.

شاگردان روبرتو پیاتزا در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۷ نتیجه را واگذار کردند، اما در سه ست اول، سوم و چهارم این دیدار به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا فینالیست شوند.

مردان والیبال ایران که در سال ۱۹۷۰ برای نخستین بار در رقابت‌های جهانی شرکت کردند، امروز با شکست استرالیا برای نهمین بار سهمیه مسابقات جهانی به دست آوردند تا سال ۲۰۲۷ به عنوانی یکی از نمایندگان قاره کهن در این مسابقات که در لهستان برگزار می‌شود، شرکت کنند.

مرتضی شریفی، سید عیسی ناصری، علی حاجی پور، پوریا حسین خانزاده، محمد ولی زاده، عرشیا به نژاد و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

ایلشن داوودی‌پور محمدنیما باطنی، امین اسماعیل نژاد، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی در این دیدار بودند که با صلاحدید سرمربی به میدان رفتند.

تیم ملی والیبال ایران که شب گذشته رتبه هفدهم جهان را بلژیک داده بود، با کسب پیروزی مقابل استرالیا ۲.۵۲ امتیاز در رده بندی جهانی کسب کرد تا با ۲۱۸.۴۰ امتیاز در جایگاه هجدهم باقی بماند. قضاوت دیدار ایران و استرالیا را داورانی از امارات و هنگ کنگ برعهده داشتند.

ارشدیپ دوسانژ، لینکولن الکساندر ویلیامز، نهمیا موته، جیمز ویر، ویلیام دارسی ملیز، لورنزو پوپ و لوک پری ترکیب شروع کننده تیم استرالیا در این دیدار بود.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال از جمله تماشاگران این مسابقه بود که به مدت ۱۱۷ دقیقه پیگیری شد. پوریا حسین خانزاده در این دیدار سرویس‌هایی با سرعت۱۲۹، ۱۱۷ و ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت زد.

دو تیم ایران و استرالیا در سال ۱۹۸۷ برای نخستین بار به مصاف یکدیگر رفتند که تیم ملی والیبال ایران سه بر یک به پیروزی رسید. مسابقه امروز نیز بیست و نهمین دیدار دو تیم در رویداد‌های مختلف بود که ۲۲امین برد را برای والیبال مردان ایران به همراه داشت.

مرتضی قنبر افجه‌ای به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، وحید باقری (مربی بدنساز) و سجاد نوری (ماسور) کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را تشکیل می‌دهند.

بر اساس برنامه اعلام شده والیبال ورلد، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۲ شهریور در فینال مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف برنده دیدار ژاپن و کره جنوبی می‌رود.

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تیم ملی والیبال ایران قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ نیمه نهایی استرالیا شاگردان پیاتزا
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