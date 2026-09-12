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جریمه ۲ هزار دلاری AFC برای فوتبال ایران

فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تخلف در دیدار دوستانه پرسپولیس، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا جریمه شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۹۳
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پرسپولیس

به گزارش تابناک؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز (شنبه) فدراسیون فوتبال ایران را به خاطر. بازی دوستانه پرسپولیس با آلانیا اسپور هزار دلار جریمه کرد.

پرسپولیس در دیداری تدارکاتی مرداد ماه گذشته به مصاف آلانیا اسپور رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

حالا کمیته انضباطی AFC حکم داده که به دلیل تأخیر درخواست برای صدور مجوز دیدار تدارکاتی پرسپولیس در اردوی ترکیه مقابل آلانیا اسپور این جریمه صادر شد.

همچنین فدراسیون فوتبال به دلیل ارائه دیرهنگام درخواست برای صدور مجوز بازی دوستانه تیم فوتبال امید کشورمان مقابل تیم کایسری اسپور ترکیه هم هزار دلار دیگر جریمه شد.

منبع: فارس

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کنفدراسیون فوتبال آسیا فدراسیون فوتبال بازی دوستانه پرسپولیس AFC جریمه
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