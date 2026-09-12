فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به زوج جوانی که حلقهٔ ازدواجشان را به رزمندگان این نیرو هدیه کردند، نوشت: افتخار می‌کنیم جان‌فدای ملتی باشیم که شما را در دل خود جای داده است.

به گزارش تابناک؛ فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به زوج جوانی که حلقهٔ ازدواجشان را به رزمندگان این نیرو هدیه کردند، نوشت: برای بنده و هم‌رزمانم در نیروی هوافضا جای بسی افتخار است که جان‌فدای ملت بزرگ و عزت‌مندی هستیم که همچون شما گرامیان را در دل خود جا داده است.

هدیهٔ شما برکت و مایهٔ ریزش لطف الهی در بدنهٔ سازمان ما و ان‌شاءالله موجب خیر در زندگی مؤمنانه و انقلابی شما شود. ممنون لطف شما هستم.