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حلقه‌های زوج جوان در مسیر موشک‌های سپاه

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به زوج جوانی که حلقهٔ ازدواجشان را به رزمندگان این نیرو هدیه کردند، نوشت: افتخار می‌کنیم جان‌فدای ملتی باشیم که شما را در دل خود جای داده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۸۷
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سردار سیدمجید موسوی

به گزارش تابناک؛ فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به زوج جوانی که حلقهٔ ازدواجشان را به رزمندگان این نیرو هدیه کردند، نوشت: برای بنده و هم‌رزمانم در نیروی هوافضا جای بسی افتخار است که جان‌فدای ملت بزرگ و عزت‌مندی هستیم که همچون شما گرامیان را در دل خود جا داده است.

هدیهٔ شما برکت و مایهٔ ریزش لطف الهی در بدنهٔ سازمان ما و ان‌شاءالله موجب خیر در زندگی مؤمنانه و انقلابی شما شود. ممنون لطف شما هستم.

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سردار سیدمجید موسوی هوافضا حلقه ازدواج
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