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کد خبر: ۱۳۹۳۹۸۳
بازدید: ۱۴۵۲
نظرات: ۱

عکس: بازدید سفیر ترکیه در دمشق از حرم حضرت زینب (س)

سفیر ترکیه در سوریه با حضور در دمشق، از اماکن مذهبی و فرهنگی این شهر بازدید کرد. وی در این برنامه، ضمن زیارت حرم مطهر حضرت زینب (س)، با حضور در آرامگاه دکتر علی شریعتی به مقام این اندیشمند فقید ادای احترام کرد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل سفیر ترکیه دمشق حرم حضرت زینب (س)
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۷
احسنت
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