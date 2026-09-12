عکس: بازدید سفیر ترکیه در دمشق از حرم حضرت زینب (س)

سفیر ترکیه در سوریه با حضور در دمشق، از اماکن مذهبی و فرهنگی این شهر بازدید کرد. وی در این برنامه، ضمن زیارت حرم مطهر حضرت زینب (س)، با حضور در آرامگاه دکتر علی شریعتی به مقام این اندیشمند فقید ادای احترام کرد.