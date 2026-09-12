عکس: بازدید سفیر ترکیه در دمشق از حرم حضرت زینب (س)
سفیر ترکیه در سوریه با حضور در دمشق، از اماکن مذهبی و فرهنگی این شهر بازدید کرد. وی در این برنامه، ضمن زیارت حرم مطهر حضرت زینب (س)، با حضور در آرامگاه دکتر علی شریعتی به مقام این اندیشمند فقید ادای احترام کرد.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:عکس بین الملل سفیر ترکیه دمشق حرم حضرت زینب (س)
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.