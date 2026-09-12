قیمت طلا و سکه امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۵

نرخ طلای ۱۸ عیار کاهش یافت و قیمت سکه امامی نیز با کاهش به ۲۴۰ میلیون تومان در معاملات امروز رسید.

به گزاش تابناک؛ بنا بر اعلام سایت اتحادیه طلا و جواهر، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و سکه‌ نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۲۹ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۳۴۸ (چهار هزار و سیصد و چهل و هشت) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۲۴ میلیون و ۴۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۰۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید‌.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۲۴۰ میلیون تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش، ۱۲۲ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش، ۶۴ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۴ میلیون تومان فروخته شد.

