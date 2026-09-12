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کد خبر: ۱۳۹۳۹۷۳
بازدید: ۷۷۸

عکس: دومین دوره مسابقات روباتیک «روبیان‌کاپ ۲۰۲۶»

دومین دوره مسابقات روباتیک «روبیان‌کاپ ۲۰۲۶» با حضور حدود ۲۰۰ دانش‌آموز نخبه و فناور از سراسر کشور، از ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ در پردیس دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد. این رویداد علمی با هدف نمایش توانمندی‌های نوآوری و مهارت‌های فنی دانش‌آموزان در حوزه رباتیک برگزار گردید. عکس: عباس امیری

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برچسب‌ها:
عکس خبری مسابقات روباتیک روبیان‌کاپ ۲۰۲۶
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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