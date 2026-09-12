عکس: دومین دوره مسابقات روباتیک «روبیانکاپ ۲۰۲۶»
دومین دوره مسابقات روباتیک «روبیانکاپ ۲۰۲۶» با حضور حدود ۲۰۰ دانشآموز نخبه و فناور از سراسر کشور، از ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ در پردیس دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد. این رویداد علمی با هدف نمایش توانمندیهای نوآوری و مهارتهای فنی دانشآموزان در حوزه رباتیک برگزار گردید. عکس: عباس امیری
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برچسبها:عکس خبری مسابقات روباتیک روبیانکاپ ۲۰۲۶
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