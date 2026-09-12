عملیات پاکسازی یک خانه تیمی در سراوان
بامداد امروز عملیات حافظان امنیت در شهرستان سراوان برای پاکسازی یک مقر عوامل ضدامنیتی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۶۵| |
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به گزارش تابناک؛ بامداد امروز عملیات حافظان امنیت در شهرستان سراوان برای پاکسازی یک مقر عوامل ضدامنیتی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
یک منبع گفت: از حوالی ساعت ۴ بامداد امروز یک عملیات منسجم علیه یک خانهٔ تیمی در شهرستان سراوان آغاز شده است.
گزارشهای اولیه از زخمیشدن و هلاکت تعدادی از اعضای این مقر در جریان این درگیری حکایت دارد. در حال حاضر تلاش برای دستگیری عوامل و پاکسازی نهایی این مقر در سراوان ادامه دارد.
منبع: فارس
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