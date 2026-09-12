عکس: توقف زندگی در کی‌یف برای یک دقیقه

هر روز صبح ساعت ۹، مردم اوکراین در سراسر کشور یک دقیقه سکوت می‌کنند تا یاد سربازان و غیرنظامیانی را که در تهاجم تمام‌عیار روسیه جان باخته‌اند، گرامی بدارند. این آیین که از مارس ۲۰۲۲ با فرمان ریاست‌جمهوری در اوکراین رسمیت یافت، هر روز در سراسر کی‌یف به اجرا درمی‌آید؛ هم‌زمان با آغاز آن، جریان ترافیک متوقف شده و مردم در خیابان‌ها، بازارها، کافه‌ها، کتاب‌فروشی‌ها و مدارس برای ۶۰ ثانیه از هرگونه فعالیتی دست می‌کشند تا ضرب‌آهنگ زندگی در پایتخت، جای خود را به ادای احترام و سوگواری بدهد.