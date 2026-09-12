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مصرف و هزینه بنزین دردهک‌های مختلف چگونه است؟

در سال ۱۴۰۳، میانگین هزینه ماهانه بنزین برای دهک اول تنها ۵۲ هزار تومان بوده، اما دهک دهم ماهانه ۲۳۵ هزار تومان برای بنزین هزینه کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۵۳
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مصرف بنزین

به گزارش تابناک؛ بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ۷۳.۸ درصد از خانوارهای دهک اول اصلا بنزین مصرف نمی‌کنند و این آمار برای دهک دهم به ۲۹.۲ درصد می‌رسد.

در سال ۱۴۰۳، میانگین هزینه ماهانه بنزین برای دهک اول تنها ۵۲ هزار تومان بوده، اما دهک دهم ماهانه ۲۳۵ هزار تومان برای بنزین هزینه کرده است.

همچنین بررسی ۱۰ درصد پرمصرف هر دهک نشان می‌دهد ۱۰ درصد پرمصرف دهک دهم، ماهانه ۲۷۱ لیتر بنزین می‌سوزانند؛ در حالی که این رقم برای ۱۰ درصد پرمصرف دهک اول، ۱۵۴ لیتر در ماه است.

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مصرف بنزین سوخت بنزین
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